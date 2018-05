MV SR: Matovič a jeho ľudia mali dva roky na to, aby tendre preverili

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR a bývalý minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. mája (TASR) - Keď bol Igor Matovič (OĽaNO) a jeho ľudia súčasťou vládnej koalície, mali dva roky na to, aby sa všetky tendre preverili. Tvrdí to ministerstvo vnútra. Reaguje tak na Matovičovo vyhlásenie, že poslanec Národnej rady SR Robert Kaliňák (Smer-SD) dal počas svojho šéfovania na ministerstve vnútra v roku 2016 skartovať dokumenty z 276 verejných obstarávaní, ktoré sa uskutočnili od roku 2007 do roku 2010.Ku skartácii dokumentov došlo podľa rezortu v zmysle nariadenia o registratúrnom poriadku účinného od 1. marca 2010.uviedlo pre TASR ministerstvo vnútra. Ako potvrdilo, skartovalo sa naraz 277 dokumentácií za roky 2007 až 2010.podotkol rezort.Matovič však tvrdí, že si chcel Kaliňák skartovaním dokumentov zabezpečiť beztrestnosť. Ku spusteniu skartovania dokumentov malo podľa lídra OĽaNO dôjsť na druhý deň po tom, ako 11. augusta 2016 odobrali spisy prokurátorovi Vasiľovi Špirkovi.podotkol Matovič. Ako tvrdí, nie je žiadnou pochybnosťou, že v ten deň sa Kaliňák dozvedel, čo presne Špirko vyšetroval a čo sa v spisoch nachádzalo, preto spustil skartovanie dokumentov.Kaliňák označil Matovičove slová za výmysly.uviedol. Zdôraznil, že rezort vnútra pod jeho vedením nemal nikdy problémy s predraženými tendrami.podotkol.V skartovačke mali podľa portálu Aktuality.sk skončiť napríklad podklady k verejnej súťaži na dodávku sieťových prvkov a IT služieb za 15 miliónov eur či doklady k nákupu notebookov za 19,5 milióna eur.