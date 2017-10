MV SR: Situáciu s možnou zraniteľnosťou certifikátov nebagatelizujeme

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR na základe posledných informácií v médiách opakovane vyhlasuje, že situáciu s možnou, avšak dosiaľ v praxi nepotvrdenou zraniteľnosťou certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis na občianskom preukaze s čipom (eID) rozhodne nebagatelizuje. Vyhlásil to v utorok tlačový odbor rezortu v reakcii na apely opozície aj koaličného Mosta-Híd.odkázalo MV.Okamžité zneplatnenie súčasných certifikátov, a teda blokácia elektronického podpisu vydaného štátom, by podľa ministerstva znamenalo do veľkej miery problémy pri komunikácii obyvateľstva so štátnou správou.reagoval rezort.Zároveň pripomína, že autentifikácia a identifikácia používateľa e-služieb v SR je založená na postupnosti viacerých krokov, ktorými sa nebezpečenstvo zneužitia eliminuje.deklarovalo ministerstvo.MV avizuje, že ku zrušeniu dotknutých certifikátov a nasadeniu bezpečnejších dôjde v krátkom čase.dodal rezort.Viacerí experti v uplynulých dňoch upozornili, že výskumný tím z Masarykovej univerzity odhalil zraniteľnosť v čipoch, ktoré obsahujú aj slovenské občianske preukazy. Dôsledkom zraniteľnosti je možnosť vypočítať súkromný kľúč na základe verejného kľúča a následne elektronicky podpisovať dokumenty v mene obete. Znamená to, že nie je možné rozoznať skutočný podpis od podpisu vykonaného útočníkom.Koaličná strana Most-Híd označila za nevyhnutné, aby MV v systéme elektronických služieb vykonalo razantné nápravné opatrenia a odbornej, ako i širokej verejnosti boli poskytnuté podrobné informácie.odkázala strana.Opozičné strany SaS a Sme rodina MV vyzvali, aby do konca októbra zrušilo už existujúce certifikáty zaručeného elektronického podpisu a vysvetlilo ľuďom, čo majú robiť, ak bol ich podpis zneužitý.povedal na utorkovej tlačovej konferencii líder Sme rodina Boris Kollár. Preto vyzval ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a štátnu tajomníčku tohto rezortu Denisu Sakovú (nominantka Smeru-SD), aby zrušili už existujúce certifikáty tak, aby nebolo možné vytvárať zaručený elektronický podpis až do vyriešenia problému.Podobne to vidí aj vicepremiér pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Podľa neho ak sa potvrdí ohrozenie bezpečnosti, jediným možným riešením, ako zabezpečiť ochranu občanov, bude okamžité zneplatnenie elektronických podpisov.