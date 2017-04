MV SR vydalo odporúčania ako naložiť s podozrivou zásielkou

NR SR Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 25. apríla (TASR) - Vzhľadom na to, že sa objavili podozrivé zásielky (biely prášok, rádioaktívne látky), ktoré boli zaslané aj predstaviteľom vlády, Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra (MV) SR vydal odporúčanie, ako postupovať v prípade prijatia podozrivej zásielky. Uviedla to dnes hovorkyňa rezortu Andrea Dobiášová na margo kritiky opozície, že v parlamente sa otvárajú a čítajú listy adresované poslancom.uviedla Dobiášová. V pokyne ministerstva sa píše, že pri manipulácii so zásielkou sa treba v prvom rade venovať ceste, akou bola doručená adresátovi. Podľa MV si treba všímať, ak zásielka nemá označenie odosielajúcej pošty či odosielateľa, má nejasnú poštovú pečiatku, neexistujúceho odosielateľa či neexistujúci poštový úrad, či poistenie alebo poštovné nie je príliš nákladné a či váha zásielky nie je v nepomere k veľkosti.Pracovníci si majú ďalej všímať tuhosť resp. tvarovateľnosť až presýpanie obsahu zásielky, mastnotu a škvrny, viditeľné rysy vodičov resp. iných komponentov zásielky cez obal, viditeľné prachové častice na obale a či odosielateľ neupozorňuje, na ktorej strane alebo akým spôsobom zásielku otvárať." píše sa ďalej v pokynoch MV. Rezort vnútra ďalej okrem iného odporúča, aby osoba, ktorá zásielky otvára, mala chirurgické rukavice a ochrannú rúšku na tvár.V pokyne vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana sa píše, že zamestnanci podateľne majú otvoriť obyčajné listové zásielky adresované na poslanca NR SR, pri ktorých nie je uvedený odosielateľ, alebo je odosielateľom fyzická osoba. Guspan ďalej prikázal, abyLíder OĽaNO-NOVA Igor Matovič chce teraz koordinovať postup so zvyškom opozície s cieľom zvolať mimoriadnu schôdzu na odvolanie predsedu NR SR Andreja Danka (SNS). Zároveň podávajú trestné oznámenie pre porušenie listového tajomstva.