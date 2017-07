MV SR: Vypršalo memorandum o ubytovaní rakúskych azylantov v Gabčíkove

Na základe memoranda o porozumení medzi ministerstvami vnútra Slovenskej republiky a Rakúskej republiky o dočasnom poskytnutí ubytovacích kapacít Rakúskej republike z júla tohto roku dorazili do Gabčíkova, okres Dunajská Streda vo štvrtok 17. septembra 2015 prví žiadatelia o azyl. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 29. júla (TASR) – Počas dvojročnej platnosti Memoranda o porozumení prišlo do zariadenia Slovenskej technickej univerzity v Gabčíkove 1228 osôb. Všetky boli pôvodom zo Sýrie, z toho asi polovica detí. Platnosť memoranda medzi Slovenskom a Rakúskom sa skončila tento mesiac, jeho predĺženie zatiaľ ministerstvo vnútra (MV) neplánuje. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z Tlačového odboru MV SR.Memorandum bolo podpísané v júli 2015 na dva roky, prvá skupina ľudí prišla do Gabčíkova v septembri 2015. Slovensko tak prejavilo solidaritu s Rakúskom, ktoré v tom čase malo preplnené kapacity v jeho azylových zariadeniach.povedala Paulenová pre TASR.Podľa ministerstva vnútra išlo o veľmi dobrú spoluprácu, ktorú rakúska strana hodnotí pozitívne.doplnila Paulenová.Slovensko okrem ubytovania zabezpečovalo dočasným rakúskym azylantom aj stravu. Ostatné služby ako zdravotná starostlivosť, výučba pre deti, voľnočasové aktivity, strážna služba či vreckové boli v kompetencii rakúskej strany. Maximálna denná kapacita zariadenia bola 500 miest.vysvetlila Paulenová.Minister vnútra Robert Kaliňák a spolková ministerka vnútra Rakúskej republiky Johanna Mikl–Leitner podpísali Memorandum o porozumení 21. júla 2015 vo Viedni.