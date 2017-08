MVO: Neziskovky sa dištancujú od výberu nového šéfa ÚVO

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. augusta (TASR) - Verejné vypočutie deviatich kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa uskutoční v stredu 30. augusta. Vo štvrtok (24.8.) to oznámil Úrad vlády SR s tým, že v uplynulých dvoch mesiacoch ho neziskové organizácie upozorňovali na to, že pri väčšom kandidátov je potrebné posunúť výberové konanie kandidátov tak, aby sa verejnosť mohla naň zodpovedne pripraviť.uviedol dnes Pavel Sibyla z nadácie Zastavme korupciu.Podľa jeho slov návrhy nadácie na skvalitnenie výberového procesu neboli zo strany vlády prijaté. Platí to aj o návrhu, aby sa verejné vypočutie uskutočnilo spôsobom a v čase, ktorý umožní dobre spoznať kandidátov po každej stránke.deklaroval Sibyla.Pod vyhlásenie sa podpísali Nadácia Zastavme korupciu, Aliancia Fair-play, Slovensko.Digital, Inštitút SGI, Via Iuris a Nadácia Pontis.