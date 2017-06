MVO:V trenčianskom detskom domove má dochádzať k porušovaniu práv detí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 2. júna (TASR) – Maloleté chovankyne detského domova v Detskom mestečku Zlatovce v Trenčíne rodia deti, niektorí chovanci domova nedokončujú školskú dochádzku. Tvrdí to Branislav Ladický z občianskeho združenia Naša rodina Detské mestečko, podľa ktorého ide o systémové chyby. Občianske združenie sa s podnetom obrátilo na komisárku pre deti.povedal Ladický.V detskom domove podľa neho nie je jednota výchovného pôsobenia.zdôraznil bývalý chovanec domova.Zariadenie navštívila tento týždeň aj komisárka pre deti Viera Tomanová. Potvrdila, že jej návšteva sa týka aj faktu, že niektoré chovankyne detského domova zostali v druhom stave a niektoré deti nedokončili školskú dochádzku.uviedla Tomanová s tým, že preveria, či boli porušené práva detí. Ako dodala, urobia všetko pre to, aby sa dozvedeli čo najviac a aby boli prijaté účinné a účelné opatrenia na to, aby sa situácia riešila.Podľa riaditeľky kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jany Lukáčovej ústredie podnet s uvedený obsahom neeviduje.uviedla Lukáčová s tým, že na základe výsledkov prešetrenia a kontroly prijíma konkrétne opatrenia.