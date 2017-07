My Íri sme imigranti, citoval Bono Vox zavraždenú političku Jo Coxovú, na koncerte jej vzdal poklonu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 10. júla (Webnoviny.sk) - Írska kapela U2, ktorá sa presunula so svojím turné k 30. výročiu albumu The Joshua Tree (1987) spoza Atlantiku do Veľkej Británie, počas dvoch víkendových koncertov v Londýne vzdala poklonu zavraždenej britskej političke Jo Coxovej.Bývalej poslankyni opozičných labouristov, ktorú zavraždili v júni minulého roka počas kampane pred referendom o brexite, U2 venovali skladbu Ultraviolet."Zasvätila svoj život obrane životov druhých," povedal o nej spevák U2 Bono Vox a zacitoval z jej známeho parlamentného prejavu k utečeneckej kríze, v ktorom vyjadrila presvedčenie, že "je viac toho, čo nás spája, ako toho, čo nás rozdeľuje". "My Íri sme imigranti. Prišli sme do tejto veľkej, Veľkej Británie a ďakujeme, že nám poskytujete útočisko. Dúfame, že to tak bude aj naďalej," vyhlásil Bono na londýnskom koncerte.