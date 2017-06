MZ: Parkovanie pri nemocniciach bude pre pacientov na 4 hodiny zadarmo

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 16. júna (TASR) - Parkovanie pri nemocniciach, na ktoré má dosah ministerstvo zdravotníctva, má byť od júla na štyri hodiny pre pacientov zadarmo. Pre návštevy to budú dve hodiny. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) tak, ako už avizoval, cez svoj príkaz nariadil nemocniciam prijať nové podmienky parkovania.Po novom tak bude 70 percent parkovacích miest pri nemocnici vyčlenených pre pacientov, z toho šesť percent pre ťažko zdravotne postihnutých a zvyšných 30 percent pre zamestnancov. "Vždy sme tvrdili, že parkoviská majú slúžiť predovšetkým pacientom, že to nemá byť nejaký nosný zdroj príjmu, ale má to byť služba nemocnice," skonštatoval Drucker.Minister verí, že na bezplatný model parkovania sa podarí prejsť aj tam, kde sa parkovanie spoplatňuje na základe koncesnej zmluvy. Nemocniciam, ktorých sa to týka, prikázal rokovať o jej ukončení najneskôr do 60 dní. Príkladom je najväčšia Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), ktorá má zmluvu so Zipp-S. Drucker verí, že sa podarí nájsť riešenie. Firma teraz podľa jeho slov vyčísľuje náklady, ktoré jej s parkoviskom vznikajú, uvažuje sa aj o znížení odmeny pre nemocnicu."Od prvého júla by mali prejsť na tento systém parkovania všetky naše nemocnice, ktoré spravujú parkovania vo vlastnej réžii, hovoríme o príspevkových organizáciách a akciových spoločnostiach. Zhruba do konca októbra by to mali byť neziskové organizácie, kde je ministerstvo spoluzriaďovateľom. Do konca roka sa chceme vysporiadať aj s našimi nemocnicami, kde máme partnerov a kde je potrebné ďalšie rokovanie," povedal v máji Drucker.