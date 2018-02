Ilustračné foto.FOTO: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračné foto.FOTO: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR hľadá prevádzkovateľov pre ambulantné pohotovosti v pevnej sieti.Od leta tohto roka sa totiž mení systém fungovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), rezort preto vyhlásil výberové konanie na jej organizátorov.Záujemcovia sa môžu uchádzať o 75 ambulantných pohotovostí pre dospelých a 61 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti, píše sa na oficiálnom webe rezortu.Od júla má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť ambulantnej pohotovosti. Pevná sieť bude cez pracovný týždeň fungovať od 14.00 h do 22.00 h, v súčasnosti je LSPP otvorená do rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky.Nové pravidlá sa nepozdávajú väčšine malých a stredných nemocníc združených v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS). Avizovali už, že sa nebudú uchádzať o vydanie povolenia na prevádzkovanie novej LSPP, dôvodom má byť napríklad nedostatok všeobecných lekárov.ANS takisto hovorí o potrebe fungovania takzvaných malých urgentných príjmov, a to od spomínaného júla. V opačnom prípade sa podľa asociácie môže stať, že po zrušení LSPP budú pacienti po 22.00 h vystavení riziku neposkytnutia zdravotnej starostlivosti.