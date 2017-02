MZ SR: Liekom z Kuby na diabetickú nohu by mohli začať liečiť v marci

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 16. februára (TASR) - Inovatívnym liekom na diabetickú nohu Heberprot-P, ktorý Slovensko získalo v rámci deblokácie kubánskeho dlhu, by sa mohli prví pacienti začať liečiť v marci. Predpokladá to minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Aj o jeho využívaní rokoval počas nedávnej návštevy Kuby.povedal Drucker.Liečba by mala prebiehať v kardioústavochvysvetlil šéf rezortu. Verí, že nová liečba zásadne zlepší starostlivosť o pacientov s diabetickou nohou, ktorá je komplikáciou cukrovky, a klesne počet amputácií.Minister na Kube rokoval aj o ďalšej spolupráci v oblasti vedy a výskumu" skonštatoval Drucker.Slovensko chce preto v tejto oblasti s Kubou spolupracovať.priblížil Drucker. Poukázal, že Kuba má aj ďalšie veľmi zaujímavé kardio či onkolieky. Vyvinula napríklad liek na rakovinu pľúc, ktorý dokáže predĺžiť život pacienta o 60 mesiacov.