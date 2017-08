MZ SR mení po kritike pravidlá pri uhrádzaní liekov na výnimky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. augusta (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR mení po kritike navrhované pravidlá pri uhrádzaní liekov na výnimky z verejného zdravotného poistenia. Najnovšie by sa nemocnice nemuseli v mnohých prípadoch podieľať piatimi percentami na ich preplácaní, tvrdí rezort. Ten pristupuje k takémuto kroku po pripomienkach lekárov či pacientov, s úhradou vyjadrili nesúhlas.povedal Tomáš Kuča, šéf komunikácie na MZ SR. Prípadnú finančnú spoluúčasť vníma rezort za nástroj, ktorý napomôže racionálnemu predpisovaniu liekov.Medicínska prospešnosť lieku pre pacienta sa zisťuje v rámci kategorizačného procesu, tam sa posudzuje aj jeho ekonomická efektivita. Ak sa počas posudzovania ukáže, že liek síce nespĺňa ekonomické parametre (na to, aby mohol byť kategorizovaný a teda hradený z verejného zdravotného poistenia), no medicínsky je pre pacienta prospešný, nemocnice sa na ňom nebudú finančne piatimi percentami podieľať.vysvetlil zjednodušene Kuča. Takto nastavené pravidlá majú podľa neho motivovať držiteľov registrácie, aby si dali posúdiť lieky. Ak by sa ale počas kategorizačného procesu zistilo, že liek nespĺňa ani medicínske parametre, požiadavka úhrady piatich percent ostáva.Rezort chce ponechať farmaceutickým spoločnostiam rok na to, aby si dali doposiaľ nekategorizované lieky posúdiť podľa nových pravidiel. Účinnosť spoluúčasti na úrovni piatich percent preto posúva až od roku 2019.uviedol Kuča.Lieky na výnimky v súčasnosti plne hradí väčšina zdravotných poisťovní na základe individuálneho posúdenia. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker pred pripomienkovaním navrhoval, aby sa úhrada takéhoto lieku po novom rozdelila medzi poisťovňu, držiteľa registrácie i nemocnice. Takýchto liekov na výnimky malo byť podľa rezortu minimum, podávať sa majú najmä v špecializovaných centrách.S päťpercentnou úhradou zo strany nemocníc neboli hneď zo začiatku spokojné Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) či spoločnosť Parkinson Slovensko.napísala začiatkom júla v liste premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) Katarína Félixová, predsedníčka spoločnosti Parkinson Slovensko.Zmeny v oblasti liekovej politiky chce rezort zabezpečiť novelou zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Drucker ňou plánuje zabezpečiť väčšiu dostupnosť inovatívnych liekov pre pacientov. Návrh novely zákona ešte bude musieť schváliť vláda a parlament.