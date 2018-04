MZ SR: Prípravy štandardov pokračujú, aktuálne je ich schválených 104

Andrea Kalavská, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s odborníkmi pokračuje na tvorbe štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov. V súčasnosti je ich schválených 104, pracuje sa na vývoji ďalšej stovky.uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD).Už pripravené sú napríklad štandardy z oblastí klinickej onkológie, pediatrickej onkológie, radiačnej onkológie, ošetrovateľstva, nukleárnej medicíny, rádiológie, psychiatrie, paliatívnej medicíny, všeobecného lekárstva, gynekológie, pneumológie, internej medicíny či kardiológie.Vďaka štandardom má poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku dostať pravidlá. Pacientom by sa malo vďaka nim pri viacerých diagnózach dostať čoskoro rovnakej diagnostiky aj liečby bez ohľadu na to, v akom meste pôjdu do nemocnice, či ktorého lekára navštívia. O potrebe štandardov sa hovorí už roky. Ich zavedenie má pomôcť predchádzať odvrátiteľným úmrtiam.Na začiatok sa majú zaviesť štandardy pre najčastejšie a najnákladnejšie diagnostické okruhy. Každý rok sa budú prehodnocovať.