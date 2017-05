MZSR: Vysoké pokuty za nedodanie lieku nemusia byť pravidlom

Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Výrobcovia či distribútori by nemuseli zakaždým dostať vysokú pokutu za nedodanie lieku na recept pre pacienta do 48 hodín. Vyplýva to z vyjadrení Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Rezort upozorňuje, že na výpadky sa neplánuje pozerať paušálne, ale chce ich," povedala pre TASR hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová, ktorá tak reagovala na informáciu, že niektorí už pre vysoké sankcie avizujú možnosť podania žiadosti o vyradenie viacerých liekov z kategorizácie. To znamená, že by sa na nich nevzťahoval zákon, no prišli by o úhrady od zdravotných poisťovní.argumentovala nedávno Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL). Tá však tvrdí, že zatiaľ o to medzi členmi neregistruje zvýšený záujem.upozorňuje šéf ADL Koloman Gachall.odpovedala Slovenská lekárnická komora (SLeK). Lieky, u ktorých to hrozí, majú podľa jej šéfa Ondreja Sukeľa dostupnú ekvivalentnú náhradu. Jeho slová potvrdzuje aj ministerstvo zdravotníctva. "V prípade vyradenia z kategorizačného zoznamu je pre nás podmienkou, aby bola na trhu za tento liek pre pacienta adekvátna náhrada," povedala Eliášová.Rezort podľa nej po ohlásení vysokých pokút za nedodanie lieku. Od prvého januára do konca marca minulého roka bolo zo zoznamu vyradených asi sto liekov, v rovnakej dobe tohto roka šlo o 106 liekov. Aprílové štatistiky Eliášová zatiaľ neposkytla.Vysoké pokuty v sume 100.000 eur a v opakovanom prípade až milión eur za nedodanie predpísaného lieku do dvoch dní hrozia výrobcom a distribútorom od apríla 2017. Prikazuje to novela zákona o liekoch, ktorá prináša takzvaný emergentný systém. Rezort zdravotníctva upozorňuje, že týmto krokom chcelo zabezpečiť lepšiu dostupnosť liekov, pacienti sa k mnohým nevedeli dostať. S dodaním liekov načas zatiaľ nie je žiaden problém a dodávky sa uskutočňujú, potvrdzuje okrem ministerstva aj SLeK.ADL, ktorá kritizovala emergentný systém ešte pred jeho zavedením, sa k jeho fungovaniu momentálne nechce vyjadrovať. "" vysvetlil Gachall. Neskôr to však plánuje "