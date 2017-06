MZV SR nemá informácie o Slovákoch bojujúcich na východe Ukrajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júna (TASR) – Česká polícia obvinila prvého občana ČR, ktorý sa zúčastnil bojov na strane proruských separatistov na východe Ukrajiny. Slovenská polícia v minulom roku riešila jeden prípad trestného činu služby v cudzom vojsku, avšak vyšetrovateľ vec odložil. Pre TASR to uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.povedala Balogová pre TASR.Podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Kyjeve nedisponuje informáciami o Slovákoch bojujúcich na východe Ukrajiny ani o ich prípadných počtoch.upozornil riaditeľ tlačového odboru MZVaEZ SR Igor Skoček.České médiá v pondelok (12.6.) informovali, že polícia obvinila prvého občana ČR, ktorý sa zúčastnil bojov na strane proruských separatistov na východe Ukrajiny.Muž je podľa týždenníka Respekt podozrivý z teroristického útoku vo fáze prípravy. Čo presne Čech na Ukrajine robil, nie je podľa týždenníka jasné. Muž pôsobil určitý čas v českej armáde, do ktorej po návrate údajne nastúpil. Pri prijímaní minulosť muža nikto neskúmal, prišlo sa na ňu až neskôr vďaka fotografiám zverejneným na sociálnej sieti.Koľko Čechov na východe Ukrajiny bojovalo alebo stále bojuje, nie je jasné.Približne pred tromi rokmi české médiá uvádzali, že by ich mohlo byť okolo troch desiatok.