MZVaEZ: Slovensko si vietnamského veľvyslanca predvolá vo štvrtok

Bratislava 2. mája (TASR) - Slovensko si vo štvrtok 3. mája predvolá vietnamského veľvyslanca, aby vysvetlil okolnosti možného únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Nemecka do Vietnamu. Pre TASR to v stredu uviedol hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Peter Susko.Slovenský rezort diplomacie už s vietnamským veľvyslanectvom o celej situácii komunikoval, tvrdí Susko.O predvolaní vietnamského veľvyslanca na oficiálne objasnenie situácie okolo vlaňajšieho letu do Moskvy, na ktorý bol zapožičaný slovenský letecký špeciál, v stredu informoval predseda vlády SR Peter Pellegrini.K únosu vietnamského podnikateľa, niekdajšieho straníckeho funkcionára, malo dôjsť v lete 2017 v Nemecku. Na únose sa podľa nemeckých médií mala podieľať vietnamská tajná služba. Prípad spájajú i s návštevou generála To Lama na Slovensku, keďže niektorí podozriví sa mohli objaviť v jeho prítomnosti v Slovenskej republike. Trinh Xuan Thanh bol podľa nemeckých médií vo Vietname odsúdený za korupciu a spreneveru miliónov dolárov.