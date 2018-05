N. Blahová: Úrad komisára pre deti je len plytvaním peňazí daniarov

Na archívnej snímke poslankyňa Natália Blahová (SaS). Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. mája (TASR) - Správa o činnosti komisárky pre deti Viery Tomanovej za rok 2017 je veľmi nekvalitný materiál o nekvalitnej práci. Počas parlamentnej rozpravy to vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.odkázala Blahová. V pléne preto navrhla, aby poslanci vrátili Tomanovej správu na prepracovanie. Zároveň žiada, aby sa Tomanová vrátila Smeru-SD, ktorý ju do funkcie nominoval. Činnosť Tomanovej totiž Blahová považuje za škodlivú a za hanbu na Slovensku, ale aj vo svete.Miroslav Číž (Smer-SD) zhodnotil Blahovej vystúpenie ako agresívny, osobný, nekorektný, urážlivý a bezočivý prejav.priznal Číž.Tomanová vo výročnej správe zdôraznila, že za celú dobu svojej činnosti nedostala žiadnu sťažnosť k vykonanej práci. Naopak, dostala viaceré poďakovania za pomoc pri riešení veľmi komplikovaných a dlhotrvajúcich problémov.píše sa v správe.V dokumente sa ďalej konštatuje, že rodičia nie sú dostatočne empatickí k svojim deťom a nie sú schopní do dôsledkov chápať traumu detí z rozpadu manželstva či partnerstva rodičov. Tomanová dostala vlani celkovo 358 nových podnetov. V správe komisárka uvádza, že prevažná väčšina podaní, tak ako v roku 2016, smeruje práve k problematike úpravy práv a povinností rodičov, teda k úprave styku rodičov a detí.Negatívnym javom sú aj opakované psychologické a psychiatrické súdnoznalecké vyšetrenia detí.uviedla komisárka.Jej osobitnou agendou v roku 2017 boli aj prípady generačnej chudoby detí, nedostupnosti bývania alebo aspoň prístrešia, ale aj nedostatočných sociálnych služieb rodičom s deťmi.avizuje Tomanová.