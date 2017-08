N.BLAHOVÁ: Za zrušením akreditácie Čistému dňu vidno politiku

Na snímke poslankyňa NR SR Natália Blahová (SaS) Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 16. augusta (TASR) - Za zrušením akreditácie Čistému dňu možno vidieť politiku, a nie záujem o deti. Myslí si to členka parlamentného výboru pre ľudské práva Natália Blahová (SaS).Minister práce Ján Richter (Smer-SD) je podľa nej alibista.uviedla. Politička ho vyzvala, aby odstúpil z funkcie.Zastavené policajné vyšetrovanie podľa nej vytvorilo Richterovi alibi, aby nemusel Čistému dňu odňať akreditáciu, hoci mu to akreditačná komisia v pôvodnom zložení odporučila.myslí si Blahová, ktorá to kritizuje.Informáciu o zrušení akreditácie prinieslo v utorok (15.8.) ministerstvo práce, to si chce ešte počkať na rozhodnutie zo strany akreditačnej komisie. Tento krok sa rozhodlo urobiť po tom, čo jej polícia potvrdila, že v obnovenom trestnom konaní vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z prečinu sexuálneho zneužívania voči bývalému pracovníkovi Čistého dňa.Akreditačná komisia má zasadať 23. augusta. Po jej rokovaní bude rozhodnutie o zrušení akreditácie doručené Čistému dňu, oznámil rezort práce.Komisia už raz odporúčala odobrať centru akreditáciu, ale minister to neurobil. Podľa Richtera vtedy neexistovali žiadne zákonné dôvody na jej odobratie. Podľa rezortu práce v týchto dňoch ale dôvody na odobratie akreditácie nastali.