N. Celárová: Nervozitu prekonáva šťastie, že opäť môžem byť na ZOH

Bratislava 2. februára (TASR) – Nervozitu nemožno úplne potlačiť, no prevažuje najmä pocit šťastia i hrdosti z možnosti zúčastniť sa znovu zimných olympijských hier (ZOH), navyše, v úplne inej pozícii. V rozhovore pre TASR to uviedla Nikoleta Celárová, ktorá po tom, čo vo Vancouvri 2010 bola členkou slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie, sa na ZOH v juhokórejskom Pjongčangu predstaví ako jedna z hlavných rozhodkýň zápasov ženského hokejového turnaja."Napriek tomu, že medzi desiatkou hlavných rozhodkýň má Celárová najmenej "odpískaných" rokov na podujatiach organizovaných Medzinárodnou hokejovou organizáciou (IIHF), nehodlá sa na olympiáde iba zúčastniť. "Samozrejme, už to je veľká pocta, že som dostala takúto dôveru, no pevne verím, že budem mať šancu rozhodovať i zápasy vo vyraďovacej časti turnaja," priznala pre TASR. „Bude však záležať na tom, ako mi vyjdú prvé zápasy a ako sa bude dariť i kolegyniam v pruhovanom drese," upozornila.V nedeľňajšom (4.2.) rozhovore pre TASR zaspomína Celárová i na "červené more" kanadských dresov, ktoré vytvorili diváci pri prvom zápase reprezentantiek SR na hokejovom turnaji žien počas ZOH 2010 vo Vancouvri. Prezradí, kto a čo rozhodlo o tom, že sa bude venovať hokeju i to, ako ju ako ženu vnímajú muži-hokejisti, ktorým rozhoduje zápasy.Celý rozhovor s Nikoletou Celárovou uverejní TASR v nedeľu 4. februára o 14.00 h v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky.