N. Molnár o fonde: Odborné rady musia byť kreované do 15. októbra

Bratislava 2. septembra (TASR) – Nový systém dotačnej podpory kultúry národnostných menšín by mal priniesť nielen širšiu podporu rôznorodých kultúrnych aktivít, ale aj výraznejšiu pomoc najlepším projektom, ktoré sa o podporu uchádzajú. V rozhovore pre TASR to uviedol riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norbert Molnár.Šéf novokreovanej verejnoprávnej inštitúcie zdieľa názor, že už v poradí tretí podporný fond zriadený Ministerstvom kultúry SR má potenciál rozvíjať kultúrnu samosprávu menšín. Molnár v tejto súvislosti poukazuje na fakt, že trojpätinovú väčšinu členov odborných rád Fondu, ktoré v prípade každej národnostnej menšiny budú rozhodovať o schvaľovaní dotácií, obsadia priamo zástupcovia menšín, resp. nominanti organizácií národnostných menšín. "Oni budú mať teda v rukách možnosť rozhodovať, v ktorých oblastiach sa menšinová kultúra každej jednej komunity bude najviac rozvíjať, kam pôjdu peniaze, na aké projekty, v akej výške," uviedol Molnár.Práve ku kreovaniu odborných rád smerovala vôbec prvá vyhlásená výzva nového fondu v polovici augusta. Prostredníctvom nej sa môžu registrovať organizácie národnostných menšín, ktoré budú mať právo nominovať kandidátov na členov odborných rád a tiež právo zúčastniť sa na voľbách týchto členov.informoval Molnár.Vôbec prvý riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín uspel v konkurencii ďalších dvoch kandidátov vo výberovom konaní na začiatku letných prázdnin, do funkcie ho minister kultúry Marek Maďarič ustanovil k 31. júlu. Prvý mesiac na čele fondu bol podľa Molnára v znamení administratívnych príprav plného rozbehu inštitúcie. Oznámil, že prvé dotačné výzvy budú zverejnené na konci decembra tohto roku, postupne by preto mal fond zabezpečovať nielen svoju prevádzku, ale aj prípravu a administratívu konkrétnych dotačných programov.Vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schválil na návrh vlády parlament v máji 2017. Myšlienka založenia fondu vychádza z programového vyhlásenia vlády. Fond nahrádza dotačný systém, ktorým doteraz štát podporoval menšinovú kultúru prostredníctvom dotačného programu v gescii Úradu vlády SR.Od tohto roku tak pôsobnosť v oblasti podpory kultúry národnostných menšín prechádza z Úradu vlády SR na ministerstvo kultúry, z ktorého rozpočtovej kapitoly budú aj fondu poskytované každoročne finančné prostriedky. Namiesto doterajších 4,5 milióna eur bude fond hospodáriť s rozpočtom osem miliónov eur.