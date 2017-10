N. PACEK: Éra lacných peňazí sa končí, úrokové sadzby budú rásť

Na archívnej snímke sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jasná 12. októbra (TASR) – Svetovej ekonomike sa v súčasnosti darí, užíva si éru lacných peňazí, firmy aj obyvatelia si môžu ľahšie požičiavať, vlády viac míňať a situácii napomáhajú aj relatívne nízke ceny komodít, ako sú ropa a zemný plyn. Na konferencii Energofórum to dnes povedal rakúsky ekonóm a konzultant Nenad Pacek zo spoločnosti Global Success Advisors, ktorý však v najbližšom období očakáva zmenu.povedal. Európska centrálna banka (ECB) podľa neho vyslala jasné signály, že súčasná situácia nemôže pokračovať donekonečna, že "nemôžeme mať záporné úrokové sadzby".Pacek predpokladá, že už do konca októbra sa zíde banková rada ECB. Banka by následne mohla oznámiť, že začne zmierňovať tzv. kvantitatívne uvoľňovanie.myslí si Pacek.Pokiaľ ide o rýchlosť zvyšovania úrokových sadzieb, očakáva prvý nárast do konca roka 2018 a ďalšie tri alebo štyri zvýšenia o 0,25 bodu v roku 2019.Vyhliadky slovenskej ekonomiky vidí Pacek optimisticky. Vzhľadom na jej štruktúru a početné zahraničné investície jej predpovedá v horizonte najbližších rokoch rast o približne 3 % ročne.