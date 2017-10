N. PÁNIKOVÁ: Mojou víziou je vniesť do politiky zelené témy

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Trenčín 27. októbra (TASR) – Ľuďom treba vysvetliť kompetencie samosprávnych krajov, inak nemajú dôvod ísť voliť. Myslí si to kandidátka na predsedníčku Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), 42-ročná živnostníčka zo Starej Turej Nora Pániková. V politike chce presadzovať najmä zelené témy, kandiduje za Stranu zelených Slovenska.Kandidovať som sa rozhodla predovšetkým preto, že ľudia nevedia, na čo nám inštitút samosprávneho kraja slúži. Myslím si, že ak má naďalej tento inštitút fungovať, je treba ľuďom vysvetliť, na čo slúži, inak nemajú dôvod ísť voliť. Kandidujem za Stranu zelených Slovenska a mám víziu vniesť zelené témy aj do tejto úrovne politiky. Kampaň všetkých kandidátov za Stranu zelených Slovenska je nízkonákladová, dovolím si tvrdiť, že na ňu miniem maximálne 50 eur.Naše nemocnice potrebujú finančnú injekciu. Dôležité je v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva ozdraviť naše nemocnice, pretože nezodpovedajú stavu 21. storočia. Rovnako tak riešenie potrebuje nedostatok všeobecných lekárov v menších obciach. Aj tu je potrebné zdravotníctvo zmodernizovať, aby sme prilákali mladých lekárov.Myslím si, že eurofondy nie sú nikdy dostatočne využívané. Zamerať by sme sa mali na čerpanie eurofondov na ekologické projekty, či už v oblasti dopravy, ale aj školstva. Myslieť treba do budúcnosti s dlhodobou víziou. Nielen každý rok plátať tie isté diery.Cesty II. a III. triedy nezodpovedajú tomu, s akými financiami TSK hospodári. Jednoznačným riešením je okrem efektívnej údržby a opráv ciest aj kvalitná, rýchla a ekologická prímestská autobusová doprava.Náš kraj je krásny a je skutočným lákadlom pre turistov. Dôležité je opäť sa zamerať na skvalitnenie služieb v kraji a jeho propagáciu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.Dôležité v oblasti školstva je, aby reagovalo flexibilnejšie a dynamickejšie na potreby trhu práce. Súčasťou stredných škôl by malo byť duálne vzdelávanie, ale aj zavedenie rozvoja nielen digitálnych, no i manuálnych zručností na stredných školách. Toto je budúcnosť a treba sa jej prispôsobiť.