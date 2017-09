Na 10. ročníku exhibície v NTC Hantuchová, Clijstersová, Haas a Hrbatý

Na snímke Daniela Hantuchová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. septembra (TASR) - Trojnásobná šampiónka US Open Belgičanka Kim Clijstersová a Nemec Tommy Haas budú 15. novembra ťahákmi exhibície TENNIS CHAMPIONS. Jubilejný 10. ročník podujatia v bratislavskom NTC bude mať podtitul "Rozlúčka Daniely Hantuchovej s kariérou". Dlhoročná slovenská tenisová jednotka oznámila ukončenie profesionálnej kariéry začiatkom júla počas Wimbledonu.Okrem Clijstersovej, Hantuchovej a Haasa sa na exhibícii predstaví aj dlhoročný líder slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý.Pre Hantuchovú to bude rozlúčka s domácim publikom.uviedla Hantuchová na utorňajšej tlačovej konferencii.Haasa pozná od 14 rokov, aj preto ho pozvala do Bratislavy.dodala bývalá svetová päťka.Exhibícia odštartuje duelom mužskej dvojhry medzi Haasom a Hrbatým, potom na kurt vstúpia Clijstersová s Hantuchovou. Šou vyvrcholí záverečným mixom, v ktorom nebude núdza o humorné prvky. Súčasťou programu bude aj autogramiáda.