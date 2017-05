Na 44. ročník Rallye Tatry sa prihlásili posádky z piatich krajín

Ilustračné foto Foto: Tablet TV Foto: Tablet TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 16. mája (TASR) - Desať dní pred štartom pretekov evidujú organizátori Rallye Tatry v Poprade prihlášky od 68 súťažných dvojíc. Z toho je 17 zahraničných posádok z piatich krajín - Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Švédska. V utorok o tom informovali organizátori známeho motoristického podujatia.Záštitu nad akciou, ktorá je zaradená do seriálu majstrovstiev Slovenska, Slovenského rely pohára, a Tatransko-Valašského pohára prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan. Ten sa osobne zúčastní aj na otváracom ceremoniáli na štartovacej rampe, uviedli organizátori v tlačovej správe. Hlavný organizátor 44. ročníka súťaže, AOS klub Poprad, pripravil pre súťažné posádky trať prechádzajúcu tromi okresmi - Popradským, Spišskonovoveským a Rožňavským, s celkovou dĺžkou 435 kilometrov. Tá v sebe zahŕňa deväť rýchlostných skúšok s dĺžkou 103 km. Jednoetapové preteky sú rozložené do dvoch súťažných dní.Slávnostný štart bude 26. mája na Námestí sv. Egídia v Poprade. Prvé vozidlo prejde štartovacou rampou o 16.18 h. Hneď po slávnostnom štarte na jazdocv čakajú dve identické rýchlostné skúšky RS 1, 2 Novoveská Huta – Mlynky a po ich absolvovaní ešte divácky obľúbený nočný mestský okruh RS 3 Poprad so začiatkom o 22.03 h.uviedol riaditeľ súťaže Stanislav Hanzeli.Bohatý bude i sprievodný program podujatia. Už vo štvrtok o 18.00 h bude v OC Forum autogramiáda najlepších jazdcov aj za účasti legendy svetového motoršportu Stiga Blomqvista, majstra sveta v rely z roku 1984. Pre 70-ročného Švéda to nebude jediná akcia na 44. ročníku Rallye Tatry. Okrem autogramiády si diváci budú môcť jeho majstrovstvo za volantom vychutnať aj priamo na trati v úlohe predjazdca.dodal Hanzeli.Významnou mierou pri organizácii podujatia pomohlo aj mesto Poprad. Primátor Popradu Jozef Švagerko ocenil snahu organizátorov: