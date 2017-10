Na 471. ročník Jarmoku Šimona-Júdu sa už prihlásilo 345 predávajúcich

Pešia zóna v Štúrove Foto: Teraz.sk/Monika Voleková Foto: Teraz.sk/Monika Voleková

Štúrovo 10. októbra (TASR) - Mesto Štúrovo organizuje v tomto roku už po 471. raz Jarmok Šimona - Júdu s medzinárodnou účasťou. Ako TASR informovala asistentka pre styk s verejnosťou Mestského úradu (MsÚ) v Štúrove Agnesa Dudášová, jarmok sa koná v dňoch 12. až 15. októbra.Oficiálne ho otvorí primátor mesta Eugen Szabó vo štvrtok 12. októbra o 18.45 h na pešej zóne.povedala Dudášová.Čas predaja spotrebného tovaru je vo štvrtok 12. októbra od 11. do 18. h, v piatok a sobotu od 8. do 18. h a v nedeľu od 8. do 15. h.informovala Dudášová.Centrum mesta bude uzavreté od polnoci 11. októbra do polnoci 16. októbra, pričom počas uzávery dôjde aj k zmene organizačného poriadku autobusovej dopravy.ukončila Dudášová.Mestská hromadná doprava pôjde podľa dočasného cestovného poriadku, ktorý možno nájsť na webstránke mesta.