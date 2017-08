Na 50 km chôdze zlatá Henriquesová so svetovým rekordom

Portugalčanka Ines Henriquesová oslavuje víťazstvo v chôdzi na 50 km na MS v atletike v Londýne 13. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky

muži

50 km: 1. Yohann Diniz (Fr.) 3:33:12, Hirooki Arai 3:41:17, 3. Kai Kobajaši (obaja Jap.) 3:41:19, 4. Igor Glavan (Ukr.) 3:41:42, 5. Satoši Maruo (Jap.) 3:43:03, 6. Máté Hellebrand (Maď.) 3:43:56, 7. Rafal Augustyn (Poľ.) 3:44:18, 8. Robert Heffernan (Ír.) 3:44:41, 9. Marco De Luca (Tal.) 3:45:02, 10. Carl Dohmann (Nem.) 3:45:21 ...Dušan MAJDÁN (SR) sa vzdal



ženy

50 km: 1. Ines Henriquesová (Por.) 4:05:56, 2. Hang Jin 4:08:58, 3. Šuking Jang (obe Čína) 4:20:49, 4. Kathleen Burnettová (USA) 4:21:51

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. augusta (TASR) - Francúz Yohann Diniz sa stal v Londýne majstrom sveta v chôdzi na 50 km v tabuľkovom výkone roka a rekorde šampionátu 3:33:12 h. Za svojím svetovým rekordom zaostal o 39 sekúnd. S veľkou stratou za ním prišli do cieľa dvaja Japonci, strieborný Hirooki Arai so sezónnym maximom 3:41:17 a Kai Kobajaši v osobnom rekorde 3:41:19. Slovenský chodec Dušan Majdán do cieľa nedošiel, keď sa vzdal v polovici trate.V kategórii žien na 50 km prežívajúce premiéru na MS s prevahou zvíťazila Portugalka Ines Henriquesová, ktorá vytvorila svetový rekord 4:05:56 a svoj predchádzajúci zlepšila o 2:30 min. (4:08:26). Ako prvá na MS v Londýne si týmto zaslúžila 100-tisícovú dolárovú prémiu. Druhá dopochodovala do cieľa Číňanka Hang Jin v ázijskom rekorde 4:08:58 a tretia v osobnom jej krajanka Šuqing Jang 4:20:49.Henriquesová dosiahla životný úspech, predtým sa mohla pochváliť hlavne 12. miestom na 20 km na OH v Riu a 7. na MS v Osake'2007.Francúz Diniz 50 km zvládol obdivuhodne, sviežo, nebolo na ňom vidieť únavu a zvíťazil s obrovským náskokom po veľkom sóle. Predtým mal zo svetových šampionátov len jednu medailu, striebornú v Osake'2007, zlato získal po 10 rokoch vo veku 39.Nedeľa bola v Londýne chodecká, keď všetky disciplíny sa odkrútili na dvojkilometrovom okruhu v jednom dni. Najskôr začali krúžiť pred Buckinghamským palácom okolo pomníka kráľovnej Viktórie chodci na 50 km, dovedna 48, a medzi nimi aj sedem žien, ktoré prvýkrát bojovali na MS na 50-km trati. Ráno bolo v Londýne príjemné, so 14 stupňami a príliš sa neotepľovalo ani v neskorších hodinách. Na štarte chýbal slovenský obhajca titulu, olympijský víťaz z Ria Matej Tóth, ktorý musí po pochybnostiach nad údajmi v biologickom pase čakať na očistenie svojho mena. Slovenská atletika sa tak spoliehala na Dušana Majdána, ktorý však výraznejšie ambície nemal a od začiatku dosť strácal.V premiérovej kategórii žien odštartovala v úlohe veľkej favoritky Portugalka Henriquesová, ktorá v tomto roku v Porto de Mós utvorila svetový rekord 4:08:26. Medzi mužmi sa favoriti ťažko tipovali. Francúz Diniz, svetový rekordér, k nim patril, aj keď v tomto roku nezašiel ani jednu päťdesiatku. Už po štvrťhodine si musel odskočiť na toaletu, no veľmi rýchle stratu dohnal a odhodlal sa na veľké sólo.Diniz a Mexičan Horacio Nava sa ako prví po piatich kilometroch ocitli v St. James Parku v úniku a onedlho v ňom pokračoval svojím typickým i riskantným spôsobom už len Diniz. V kariére ho sprevádzali časté nepríjemnosti, diskvalifikácie na OH v Londýne i MS v Dägu, úsilie vzdal aj na OH v Pekingu a diskvalifikovali ho na MS v Helsinkách. Na druhej strane jeho úspešnosť vyjadrovali tri tituly majstra Európy a striebro na MS v Osake'07.Medzičas na 10. km Diniza (44:28), so 41-sekundovým náskokom na druhého Mexičana Navu naznačoval na nie veľmi rýchly čas v cieli. Na 15. km mal Diniz náskok od skupiny prenasledovateľov 1:32 min, na 20-tom (1:27:18) už 2:10 pred deväťčlennou skupinkou.Dušan Majdán si na trati dovolil toľko, koľko mal natrénované. Na 10. km (48:00) bol na 47. mieste úplne na chvoste spolu s Litovcom Mastianicom, na 20-tom (1:36:06) sa situácia nezmenila, no na 25. km už vo výsledkoch chýbal.povedal šéftréner Martin Pupiš.V polovici trate (1:48:24) pochodoval Diniz na čele s odstupom takmer troch minút (2:59), čo zodpovedalo výslednému času hlboko pod 3:40, a neustále zrýchľoval. Desať km pred cieľom na 40. km (2:51:31) sa za suverénnym Dinizom snažili dvaja Japonci, bronzový na OH v Riu Arai a Kobajaši (2:57:14) a v tomto poradí došli aj do cieľa.Ženám diktovali tempo do 25. km (2:02:18) dve, Henriquesová a Číňanka Jin, s tempom, ktoré sľubovalo svetový rekord. Henriquesová sa ešte pred 30. km odpútala od Číňanky a v sólo pochode pokračovala až do samého záveru s tou najlepšou odmenou, zlatom a svetovým rekordom.