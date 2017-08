Na 7. ročníku Velvet runu aj Ivana Christová, s medailou odídu všetky

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 20. augusta (TASR) - Ženský beh Velvet run napíše v nedeľu 20. augusta svoju 7. kapitolu. Už tradičné bežecké podujatie v Košiciach určené všetkým ženám prináša viacero noviniek. Bude mať aj charitatívny rozmer, pestrý program si užijú aj deti a novinkou bude aj súťaž ženských dvojíc.Štart Velvet runu je na programe v nedeľu 20. augusta o 17.00 h pri Urbanovej veži v Košiciach. Účastníčky si môžu zvoliť trať s dĺžkou päť alebo desať kilometrov, pričom podujatie prináša novinku v podobe súťažeÚčasť prisľúbili známe kickboxerky sestry Lucia a Veronika Cmárové, basketbalová reprezentantka Barbora Bálintová so sestrou či triatlonistka Romana Gajdošová s dcérami. Súčasťou bude pestrý program, tombola a všetky bežkyne majú istotu, že odídu s medailou.Tohtoročný Velvet run bude mať aj charitatívny rozmer. Prostredníctvom nadácie Ivany Christovej - Orin Panacea pomôže deťom na oddelení onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Prítomná by mala byť aj samotná Ivana Christová, ktorá by spoločne s dcérkou Danielou mala absolvovať aj 5-kilometrový beh. Spoločnosť Mary Kay prispeje na tento účel sumou 500 eur a každá z účastníčok bude môcť prispieť do výťažku dobrovoľným príspevkom. Registrácia prebieha online na oficiálnej stránke podujatia, jej uzávierka bola v piatok 17. augusta. Približne 20 minút pred štartom behu bude pripravená dynamická rozcvička pod taktovkou trénerov z Addiction clubu. V dejisku bude opäť aj poradenstvo zdravej výživy a merania telesnej kondície.Počas 7. ročníka Velvet runu bude od 15.00 h prvýkrát spustená Velvet Run kreatívna zóna, v ktorej si deti vytvoria vlastné transparenty, s ktorými budú povzbudzovať svoje mamičky. Opäť nebudú chýbať ani bezplatné detské behy, v rámci ktorých prebehnú deti od troch rokov symbolickú vzdialenosť.