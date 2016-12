Na Albertovom jazere sa prevrátila loď, utopil sa futbalový tím

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kampala 26. decembra (TASR) - Najmenej 30 osôb sa pravdepodobne utopilo po tom, ako sa na Albertovom jazere v Ugande prevrátila preplnená loď s členmi futbalového tímu a fanúšikmi. Oznámila to dnes miestna polícia s tým, že potvrdených je zatiaľ deväť obetí, pričom 15 osôb sa podarilo zachrániť.Na palube preplneného rybárskeho plavidla sa viezlo približne 45 pasažierov, išlo o miestnych futbalistov so svojimi fanúšikmi. Skupina smerovala na vianočný futbalový zápas do susedného okresu.V policajnej správe sa uvádza, že loď stratila rovnováhu po tom, ako sa veľa cestujúcich nazhromaždilo na jednu stranu plavidla. Cestujúci mali byť v tom čase pod vplyvom alkoholu.Z jazera sa doposiaľ podarilo zachrániť 15 preživších a záchranári lokalizovali deväť tiel obetí.Lodné nešťastia sú na Albertovom jazere, ako aj v ďalších častiach Afriky, pomerne bežnými, napísala v tejto súvislosti spravodajská stanica BBC.