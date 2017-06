Na amerických imigračných súdoch sa hromadia nevybavené prípady

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Washington 18. júna (TASR) - Na imigračných súdoch po celých Spojených štátoch sa hromadí práca, nie je tam totiž dosť sudcov - administratíva prezidenta Donalda Trumpa ich v marci poslala k mexickej hranici. Upozornilo na to združenie amerických verejnoprávnych rozhlasových staníc NPR.Najhoršie je na tom New York, kde je najrušnejší imigračný súd v krajine. Sudcovia tam majú v súčasnosti na pracovných stoloch 80.000 nevybavených prípadov. Podľa NPR sa na rad dostanú s dvojročným oneskorením.opísalo NPR situáciu Mairy zo Salvádoru, ktorá požiadala v Spojených štátoch o azyl.Administratíva presunula imigračných sudcov z celej krajiny na súdy v blízkosti mexickej hranice s cieľom pritvrdiť boj proti ilegálnej imigrácii a urýchliť deportácie.uviedlo NPR.Podľa informácií združenia NPR čakajú v súčasnosti nelegálni imigranti v zadržiavacích centrách na juhu krajiny na vybavenie svojho prípadu len mesiac až dva, no v New Yorku sú to v priemere viac než dva roky.Šéf Bieleho domu v návrhu rozpočtu na budúci rok naplánoval zvýšenie počtu imigračných sudcov o 19 percent – na 449. Podľa spravodajskej televízie Fox News pôsobí v súčasnosti v USA približne 300 imigračných sudcov a 50 uchádzačov o túto funkciu je v rôznych štádiách prijímacieho procesu.