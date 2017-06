Na atletickej Zlatej tretre opäť vypredané, najväčším lákadlom Bolt

Na snímke jamajský šprintér Usain Bolt. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Disciplíny Zlatej tretry:



muži: 100 m, 300 m (Gyulaiov memoriál), 1000 m, 10 000 m (Zátopkov memoriál), 3000 m prek., 110 m prek., výška, trojskok, guľa, oštep, kladivo



ženy: 200 m (Slaninov memoriál), 1500 m, 100 m prek., žrď, kladivo (Skolimowskej trofej)

Ostrava 27. júna (TASR) - Na 56. ročníku mítingu Zlatá tretra v Ostrave - Vítkoviciach sa v stredu opäť očakáva atmosféra nabitá atletickým ekrazitom. Aj keď niektoré osobnosti svetovej atletiky na čele s Poliakmi Anitou Wlodarczykovou, Pawlom Fajdekom i Dilšodom Nazarovom z Tadžikistanu roztáčali kladivárske náčinie už v utorok, v plnej miere strhne míting na sebe pozornosť až v stredu. Hlavný program sa začína o 16.30 a divákov by mal držať v napätí až do 21.00. V samom konci ráta scenár s rozlúčkou s Usainom Boltom - dlhoročným šperkom ostravského mítingu.Bolt ho už deviatykrát poctil svojou prítomnosťou a vypredaný Mestský štadión s 15-tisícovou diváckou kulisou ho bude hnať vpred v najkratšom šprinte o 20.55. Bolt upresnil vo svojej rozlúčkovej sezóne aj cieľ na Zlatej tretre.Organizátori pripravili pozoruhodné magnety. Okrem Bolta na stovke sa predstaví britský vytrvalec Mo Farah, na 300 m Juhoafričan Wayde Van Niekerk, zlatý na OH v Riu na štvrtke, na 1000 m vo svojej premiére polkár Keňan David Rudisha, v oštepe určite riaditeľa mítingu Jana Železného teší prítomnosť olympijského víťaza Nemca Thomasa Röhlera, zlatom v Riu sa ovenčili aj Conseslus Kipruto na 3000 m prek., Christian Taylor v trojskoku, Derek Drouin vo výške, Dilšod Nazarov a Anita Wlodarczyková v kladive.Aj slovenská atletika nasadila v hlavnom programe svoje tromfy, Jána Volka na stovke, Matúša Bubeníka vo výške a Marcela Lomnického v kladive. Šéftréner Martin Pupiš bude v napätí najmä pri Volkovi.