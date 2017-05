Na atletickom mítingu P-T-S opäť kvalitná konkurencia zo zahraničia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. mája (TASR) – Aj 52. ročník tradičného, obnoveného medzinárodného atletického mítingu Pravda – Televízia – Slovnaft (P-T-S) v sobotu 17. júna v areáli x-bionic sphere v Šamoríne sľubuje kvalitnú účasť domácich a zahraničných pretekárov. Čestným hosťom pretekov bude prezident Európskej atletiky Nór Svein Arne Hansen, pozvané sú viaceré športové legendy, ktoré sú späté s históriou P-T-S a ktoré poznajú súčasní slovenskí fanúšikovia. Do súťaží sa zatiaľ prihlásili pretekári z 27 krajín.informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii prezident Slovenského atletického zväzu (SAV) Peter Korčok. Po vlaňajšku sa vráti neohrozená líderka ženského kladiva Poľka Anita Wlodarczyková, ktorá medzitým dvakrát posunula svetový rekord – až na 82,98 m – a zvíťazila na OH v Riu de Janeiro.uviedol predseda predstavenstva x-bionic sphere, a. s. Juraj Bača, pričom v zákulisí sa hovorí o sume 15.000 eur.Na štarte bude aj bronzová z MS 2015 Francúzka Alexandra Tavernierová, bronzová z ME 2014 Joanna Fiodorowová z Poľska a bronzová z OH 2016 Britka Hitchonová. V mužskej súťaži bude mať slovenská jednotka Marcel Lomnický za súpera svetovú jednotku, tréningového partnera Poliaka Pawla Fajdeka. Štart potvrdil aj olympijský víťaz 2012 maďarský rekordér Krisztián Pars. Kvalitu dopĺňa bronzový z MS 2015 a OH 2016 Poliak Wojciech Nowicki.Dvojhodinový program ponúkne 14 disciplín. Muži: 200 m, 800 m, 3000 m, 400 m prek., výška, trojskok, kladivo, 3000 m chôdza, 4x100 m. Ženy: 200 m, 400 m, 800 m, diaľka (Memoriál Evy Šuranovej), kladivo. Vstup pre divákov bude voľný, RTVS odvysiela na Dvojke priamy prenos v čase 15.00 – 17.00 h.uviedol šéf športu v RTVS Marcel Merčiak.V rámci štrnástich disciplín sa predstaví kompletná slovenská špička. Olympijský víťaz Matej Tóth bude štartovať v chôdzi na 3000 m. Senzácia z halových ME v Belehrade 2017 na 60 m Ján Volko nepobeží túto medailovú disciplínu, ale svoju obľúbenú dvojstovku.Sústredenie v južnej Afrike má za sebou aj semifinalistka halových ME 2017 na 400 m Iveta Putalová.Rozpočet podujatia je 290.000 eur.konštatoval iniciátor myšlienky obnovenia a koordinátor rokovania s partnermi viceprezident SAZ Ladislav Ásványi a dodal: