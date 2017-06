Na atletických ME družstiev Slováci v 2. lige s ambíciou záchrany

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budú reprezentovať:



muži



100 a 200 m: Ján Volko, 400 m: Denis Danáč, 800 m: Matúš Talán, 1500 m: Jozef Repčík, 3000 m: Jozef Pelikán/Peter Ďurec, 5000 m: Peter Ďurec, 3000 m prek.: Alexander Jablokov, 110 m prek.: Marco Adrien Drozda, 400 m prek.: Jakub Bottlík, výška: Matúš Bubeník, žrď: Ján Zmoray, trojskok: Tomáš Veszelka/Ján Šuba, diaľka: Tomáš Veszelka, guľa: Matúš Olej, disk: Nikolas Broš, kladivo: Marcel Lomnický, oštep: Patrik Žeňúch, 4 x 100 m: Ján Volko, Jakub Matúš, Denis Danáč, Roman Turčáni, Tomáš Veszelka, Tomáš Benko, 4x400 m: Denis Danáč, Jozef Repčík, Matúš Talán, Jakub Bottlík, Jozef Pelikán, Marco Adrien Drozda



ženy



100 a 200 m: Alexandra Bezeková, 400 m: Iveta Putalová, 800 m: Alexandra Štuková, 1500 m: Katarína Beľová, 3000 m: Zuzana Durcová/Lucia Janečková, 3000 m prek.: Katarína Beľová, 100 m prek.: Stanislava Lajčáková, 400 m prek.: Michaela Pešková, výška: Tatiana Dunajská, žrď: Anna Mária Hrvolová, diaľka: Jana Velďáková, trojskok: Dana Velďáková, guľa: Patrícia Slošárová, disk: Ivana Krištofičová, kladivo: Nikola Lomnická, oštep: Júlia Hanuliaková, 4x100 m: Alexandra Bezeková, Iveta Putalová, Stanislava Lajčáková, Vladimíra Šibová, Jana Velďáková, Dana Velďáková, 4 x 400 m: Iveta Putalová, Michaela Pešková, Alexandra Štuková, Daniela Ledecká, Lucia Slaničková.

Tel Aviv 23. júna (TASR) - So základnou ambíciu, zachrániť sa v 2. lige majstrovstiev Európy družstiev, nastúpia slovenskí atléti počas víkendu v Tel Avive. Ich súpermi budú budú Rakúsko, Chorvátsko, Cyprus, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Srbsko, Slovinsko a Izrael.Výprava odletela do Tel Avivu v stredu s 22 mužmi a 22 ženami. Zmieriť sa musela s niekoľkými oslabeniami, nastúpi bez prekážkara Martina Kučeru, bežkyne Lucie Hrivnák Klocovej, kladivárky Martiny Hrašnovej, vytrvalkyne Kataríny Pejpkovej Berešovej.povedal šéftréner SAZ Maritn Pupiš.Slováci postúpili do 2. ligy pred dvoma rokmi z prvej priečky, keď 3. liga sa uskutočnila v rámci 1. európskych hier v azerbajdžanskom Baku a vybojovali zlaté medaily.