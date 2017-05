Na autobus maďarských stredoškolákov zaútočili v Calais asi migranti

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 22. mája (TASR) - Zrejme migranti zaútočili dnes ráno v severofrancúzskom Calais na mikrobus s maďarskými stredoškolákmi. Zadné a bočné okno vozidla rozbili, nikto sa nezranil, informovala agentúra MTI odvolávajúc sa na informácie od vodiča autobusu a vedúceho výpravy.Autobus smeroval na trajekt do Veľkej Británie, žiaci strednej odbornej školy z Kecskemétu cestovali do Londýna na odbornú súťaž. Na ceste do prístavu sa vozidlo vyhýbalo betónovej prekážke, keď pred neho vbehla desiatka ľudí, ktorí pravdepodobne v snahe zastaviť ho hádzali kamene a kusy betónu.Vodič však nezastavil, na najbližšom benzínovom čerpadle provizórne opravili okná a prípad pred nalodením nahlásili príslušníkom francúzskej pohraničnej stráže.MTI pripomína, že viacerí kamionisti už uviedli, že sa snažia vyhnúť trase cez Calais, pretože aj po likvidácii tamojšieho tábora s migrantmi sa v okolí ešte stále nachádzajú migranti, ktorí sa všemožne snažia dostať na Britské ostrovy.