Na balkóne v Matejovom dome môžete zažiť romantiku ako Rómeo a Júlia

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - expozícia Matejov dom, pri príležitosti sviatku všetkých zaľúbených sprístupnilo verejnosti balkón na priečelí Matejovho domu. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 8. februára (TASR) – Stredoslovenské múzeum (SSM) pozýva všetkých zaľúbencov prežiť sviatok sv. Valentína v Matejovom dome v Banskej Bystrici, kde si môžu užiť balkónovú romantiku ako z talianskej Verony, v domove Rómea a Júlie.Ako pre TASR uviedla koordinátorka Matejovho domu Romana Hradecká, zamilovaní pobudnú na sviatok zaľúbených vo dvojici na balkóne Matejovho domu v čase od 13.00 do 17.00 h. Podujatie Rómeo a Júlia na bystrický spôsob sa začína 11. februára a potrvá do 14. februára. Aktivity SSM spojené so sviatkom zamilovaných sa tým však nekončia.dodala koordinátorka Tihányiovského kaštieľa Dana Bardonová.