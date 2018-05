Na baltskom pobreží objavili signalizačné strely z ruskej ponorky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 31. mája (TASR) - Tri ponorkové signalizačné strely ruskej výroby objavili v uplynulých dňoch na pobreží Baltského mora v Poľsku. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na vojenské zdroje.Hovorca poľských námorných síl Radoslaw Pioch tvrdí, že strely pochádzajú z ruskej ponorky triedy Kilo. Strely boli objavené na dvoch rozličných lokalitách - na polostrove Helská kosa a na ostrove Sobieszewo v oblasti Gdanského zálivu, ktorý susedí s ruskou Kaliningradskou oblasťou, kde sa nachádza vojenský prístav.Ženisti dve zo striel už odstránili. Kedy sa strely dostali na poľské baltské pláže, nebolo bezprostredne známe, predpokladá sa však, že sú pozostatkom námorného cvičenia, povedal Pioch.Signalizačné strely sa odpaľujú z vynárajúcich sa ponoriek, keď tie chcú označiť svoju polohu, vysvetľuje AP.Poľsko by podľa vyjadrenia tamojšieho rezortu vnútra privítalo stálu prítomnosť ozbrojených síl Spojených štátov na svojom území a je na to ochotné vyčleniť dve miliardy dolárov.Ponuka Poľska odráža dlhodobé úsilie Varšavy o upevnenie bezpečnostných vzťahov so Spojenými štátmi a dislokáciu amerických síl na poľskom území. Toto úsilie sa datuje od roku 1999, keď Poľsko vstúpilo do NATO, avšak na intenzite nabralo po ruskej anexii Krymského polostrova v roku 2014 a agresívneho postoja Moskvy k aliancii.