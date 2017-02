Na Banskobystrickej latke sa ukáže viacero olympijských medailistov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 1. februára (TASR) - Deväť skokanov s osobným rekordom 230 cm a viac a desať žien s maximom minimálne 195 sa zíde na 23. ročníku Banskobystrickej latky. Populárny výškarský míting už o týždeň 8. februára pritiahne do haly na Štiavničkách divákov, ktorí budú môcť obdivovať dovedna ôsmich finalistov a päť finalistiek na OH v Riu, na čele so zlatými Kanaďanom Derekom Drouinom a Španielkou Ruth Beitiovou.Predstavia sa aj momentálni tabuľkoví lídri, Donald Thomas z Bahám, ktorý vyhral prvý míting halového seriálu IAAF v Bostone a nový objav Pavel Seliverstau z Bieloruska s osobným rekordom 230 vonku a 228 v hale. Ďalšími osobnosťami bude olympijský medailista z Londýna'12 Američan Erik Kynard a Talian Silvano Chesani, strieborný na HME'15 v Prahe. Poliak Sylwester Bednarek upútal medailou na MS'09 a opäť sa pripomenie ďalší výškar z Bahám Jamal Wilson s osobným rekordom 231.Premiéru na BBL zažije mexický rekordér Edgar Rivera (230), olympijský finalista. Prvý raz v kariére by mohol prekonať 230 cm 10. na OH a piaty na ME Bulhar Tihomir Ivanov (zatiaľ 229). Najmladším účastníkom bude 19-ročný medailista vlaňajších juniorských MS Hamdi Alamine z Kataru, ktorého trénuje Pawel Szczyrba, syn Baršimovho trénera Stanislawa. Predstaví sa aj slovenské duo Matúš Bubeník a Lukáš Beer, ktorí doplnia štartovku s deviatimi atlétmi z 12-tich s osobným rekordom 230 a viac.Aj ženská súťaž vyvolá maximálnu pozornosť, hlavne zásluhou Ruthh Beitiovej. Medzi 14 výškarkami sa ocitla Švédka Emma Greenová. Severanka na svojej rozlúčkovej halovej tour uplynulú sobotu vyhrala v Štokholme so 189, z ďalších zvučných mien treba spomenúť Američanku Iniku McPhersonovú (196), olympijskú finalistku, tak ako Kanaďanku Alyx Treasureovú (194). Chorvátka Ana Šimičová už skočila 192 a pochváliť sa môže medailou na ME'14 v Zürichu. Ďalšími finalistkami z Ria sú Levern Spencerová, Sofie Skoogová, Britka Morgan Lakeová a tiež Ukrajinka Iryna Heraščenková. Talianka Desiree Rossitová bola šestnásta, vlani na BBL zvíťazila rekordérka Nigérie Doreen Amatová, usilovať sa budú mladé skokanky, česká juniorská majsterka sveta Michaela Hrubá, víťazka OH mládeže Julia Levčenková z Ukrajiny a Talianka Erika Furlaniová. Od slovenskej zástupkyne Tatiany Dunajskej sa v tejto konkurencii očakáva osobný rekord.Pod Urpín opäť zavíta legendárny Švéd Stefan Holm, miláčik publika a v minulosti štvornásobný víťaz. Tentoraz príde ako tréner Švédky Sofie Skoogovej.Banskobystrická latka bude prvým podujatím 2. ročníka Medzinárodnej výškarskej tour. O celkových víťazoch a držiteľoch prémie 5000 USD sa rozhodne na druhom podujatí, Beskydskej laťke v Třinci v sobotu 11. februára.