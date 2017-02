Na Banskobystrickej latke triumfovala Ukrajinka Heraščenková

Iryna Heraščenková Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

ženy: 1. Heraščenková 193 cm, 2. Levčenková (obe Ukr.) 189, 3. Beitiová (Špan.) 189, 4. Treasureová (Kan.) 189 a Skoogová (Švéd.) 189, 6. Hrubá (ČR) 189 a Greenová (Švéd.) 189, ... 11. Dunajská 180, 13. Zavilinská (obe SR) 180

Banská Bystrica 8. februára (TASR) - Na 23. ročníku Banskobystrickej latky, populárneho výškarského mítingu pod strechou, sa v hale na Štiavničkách tešila z víťazstva medzi ženami Ukrajinka Iryna Heraščenková. Ako jediná zdolala 193 cm a vytvorila si sezónne maximum. Až za ňou skončili so 189 cm druhá Ukrajinka Julia Levčenková a tretia najväčšia hviezda večera, olympijská víťazka z Ria Španielka Ruth Beitiová.V súťaži žien si zaskákalo 14 výškariek, a kým sa latka nezdvihla na 185 cm, tak diváci videli len tri neplatné pokusy. Od 185 cm už podľa očakávania začalo zo štartovného poľa 14-tich odbúdať. Pre slovenské výškarky Tatianu Dunajskú i Moniku Zavilinskú by v prípade úspechu znamenalo 185 cm aj osobný rekord zlepšený o štyri cm. Nakoniec ich nezdolali, no smutné neboli.povedala Monika Zavilinská. Tatiana Dunajská sa divákom aj poďakovala:Olympijská víťazka z Ria Španielka Ruth Beitiová si zvolila za základ 180 cm a na novom rozbežisku a doskočisku sa necítila dobre. Opravovať musela už na 185 cm, ďalších 189 cm zvládla na prvý. Zápletka sa rozuzľovala s deviatimi výškarkami na 193 cm, ani jedna z nich na prvý pokus úspešná nebola, na druhý len 21-ročná Ukrajinka Heraščenková, na tretí žiadna. Heraščenková sa potom sama v súťaži márne pokúšala o 195 cm.Vlaňajšia víťazka Amatová z Nigérie sa trápila s jednou opravou na 185, s dvoma na 189 a 193 cm, ktoré minulý rok stačili na víťazstvo, už boli nad jej sily.