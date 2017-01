Na Banskobystrickú latku príde ďalšia hviezda. Brit Grabarz

Na snímke britský skokan do výšky Robbie Grabarz Foto: TASR/Branislav račko Foto: TASR/Branislav račko

Banská Bystrica 4. januára (TASR) - Na 23. ročník výškarského mítingu Banskobystrická latka pribudla ďalšia hviezda Brit Robbie Grabarz. Bronzový z OH 2012 v Londýne sa pridal k ďalším osobnostiam, už predtým účasť potvrdili ďalší olympijský medailista Erik Kynard a majster sveta Donald Thomas.Grabarz, štvrtý na OH 2016 a strieborný na HMS 2016, sa môže pochváliť aj zlatom i striebrom na ME a osobnými rekordami 237 vonku a 234 v hale. V hale na Štiavničkách štartoval aj vlani, po zdravotných problémoch v rokoch 2014 a 2015 prekonal 233 cm a skončil štvrtý.Štartová listina žien sa taktiež obohatila, keď k Spencerovej pribudla Chorvátka Ana Šimičová, bronzová na ME 2014, s maximami 199 vonku a 195 v hale. Premiéru bude mať extravagantná Američanka Inika McPhersonová s maximom 196 a desiatym miestom na OH v Riu.Banskobystrická latka bude stredu 8. februára prvým podujatím 2. ročníka Medzinárodnej výškarskej tour. O celkových víťazoch a držiteľoch prémie 5000 USD sa rozhodne na druhom podujatí, Beskydskej latke v Třinci v sobotu 11. februára.