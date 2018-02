Na BBL víťazná Lasickeneová zdolala 202 cm, no chcela viac

Na snímke ruská autorizovaná neutrálna skokanka do výšky Marija Lasickeneová v súťaži žien na 24. ročníku medzinárodného halového výškarského mítingu Banskobystrická latka 2018 v utorok 6. februára 2018. Foto: TASR/Branislav Račko Na snímke ruská autorizovaná neutrálna skokanka do výšky Marija Lasickeneová v súťaži žien na 24. ročníku medzinárodného halového výškarského mítingu Banskobystrická latka 2018 v utorok 6. februára 2018. Foto: TASR/Branislav Račko

Na snímke talianska skokanka do výšky Alessia Trostová v súťaži žien na 24. ročníku medzinárodného halového výškarského mítingu Banskobystrická latka 2018 v utorok 6. februára 2018. Foto: TASR/Branislav Račko Na snímke talianska skokanka do výšky Alessia Trostová v súťaži žien na 24. ročníku medzinárodného halového výškarského mítingu Banskobystrická latka 2018 v utorok 6. februára 2018. Foto: TASR/Branislav Račko

Na snímke svätolucijská skokanka do výšky Levern Spencerová v súťaži žien na 24. ročníku medzinárodného halového výškarského mítingu Banskobystrická latka 2018 v utorok 6. februára 2018. Foto: TASR/Branislav Račko Na snímke svätolucijská skokanka do výšky Levern Spencerová v súťaži žien na 24. ročníku medzinárodného halového výškarského mítingu Banskobystrická latka 2018 v utorok 6. februára 2018. Foto: TASR/Branislav Račko

ženy:



1. Marija Lasickeneová (ANA) 202

2. Levern Spencerová (St. Lucia) 194

3. Alessia Trostová (Tal.) a Michaela Hrubá (ČR) obe 191

5. Mirela Demirevová (Bul.) 191

6. Sofie Skoogová (Švéd.) 191

7. Nadežda Dusanovová (Uzb.) 184

8. Yorgelis Rodriguezová (Kuba) 180

9. Tatiana DUNAJSKÁ (SR) 180

10. Monika ZAVILINSKÁ (AK Junior Holič) 180

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 6. februára (TASR) - Na 24. ročníku Banskobystrickej latky, populárneho výškarského mítingu s hudbou, najviac vo vypredanej hale na Štiavničkách vyčnievala Ruska so štatútom nezávislej atlétky Marija Lasickeneová. Ako jediná zdolala 202 cm, za ňou skončila so 194 cm Levern Spencerová zo Svätej Lucie a tretie miesto obsadili s rovnakým výkonom 191 cm Talianka Alessia Trostová a Češka Michaela Hrubá.Medzi 10-timi ženami najväčšiu pozornosť pútala Ruska so štatútom nezávislej atlétky Marija Lasickeneová. Úradujúca majsterka sveta, tohtoročná tabuľková jednotka, nepoznala prehru od roku 2016 a v Banskej Bystrici sa úspešne snažila o 33. víťazstvo v nepretržitej sérii. Začala skoro, na 184 cm, rovnako ako jej najväčšia konkurentka Demirevová, a nakoniec sa pokúšala o rekord mítingu.S čistými zápismi sa mohli pochváliť až do 191 cm len dve skokanky, Trostová a Hrubá, prekvapujúco na 191 cm opravovali Lasickeneová i Demirevová, Ruska dokonca dvakrát. Na 194 cm bolo v súťaži ešte šesť výškarok, z nich Demirevová ich dokonca vynechala. O 197 cm, limit na HMS v Birminghame, sa pokúšali ešte tri, Spencerová, Demirevová v spoločnosti hviezdy mítingu Lasickeneovej. A bola to práve Lasickeneová, ktorá 197 cm na tretí pokus v absolútnom tichu haly zdolala. Potom si latku dala zdvihnúť na 202 cm, poradila si s ňou na druhý raz a nechala si potom naložiť 206 cm, rekord BBL, ktorý s 205 cm držala Chorvátka Vlašičová z roku 2006. Jej snaha síce vytúžený efekt nepriniesla, no Lasickeneová si zaslúžila búrlivý potlesk divákov za svoju snahu v súťaži, v ktorej dovedna ukázala až 15 skokov.Marija Lasickeneová sa počas súťaže ani raz neusmiala, po jej skončení však už úsmevmi nešetrila. "Bola to pre mňa veľmi náročná súťaž, aby som sa dopracovala k víťaznému výkonu. Je to však normálne, keď skáčete na významnom podujatí. Ja veľmi milujem Banskú Bystricu, vždy sa tu veľmi dobre cítim, veľmi mi pomohli aj diváci. Túžila som po rekorde mítingu, no nepodarilo sa, dúfam, že o rok."Až dve Slovenky pokorili 180 cm, víťazka predpoludňajšej juniorskej súťaže Zavilinská (zdolala 183 v osobnom rekorde) i Dunajská, slovenská jednotka. Zavilinská sa pokúšala aj o limit na juniorské majstrovstvá sveta na 184 cm, Dunajská taktiež o osobný halový rekord, no neúspešne. "Ja sa chcem hlavne poďakovať za podporu, veľmi dobre sa mi skákalo, aj v rozcvičke som sa dobre cítila, škoda, že som nezdolala tých 184 cm," povedal Zavilinská. Dunajská už tak s výkonom spokojná nebola: "Akosi som sa zasekla na 180 a nedarí sa mi pridať niečo navyše, jednoznačne som chcela viac."