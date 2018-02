Na BBL Wang Ju po dramatických zápletkách s cenným skalpom Barmiša

Na snímke čínsky skokan do výšky Jü Wang v súťaži mužov na 24. ročníku medzinárodného halového výškarského mítingu Banskobystrická latka 2018 v utorok 6. februára 2018 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 7. februára (TASR) - Čínsky skokan do výšky na Banskobystrickej latke, populárnom mítingu s hudbou, až doteraz neštartoval. Na 24. ročníku sa však v hale na Štiavničkách objavil Wang Ju a akoby nahlas povedal, prišiel som, videl som, zvíťazil som. Stačilo na to 231 cm, aby po dramatickej zápletke zdolal hviezdu prvej veľkosti Katarčana Baršima vďaka lepšej bilancii pokusov. Ruska Lasickeneová zažiarila s 202 cm, no na víťazstvo sa nesmierne narobila, až 15-krát bojovala s latkou a 191 i 197 cm zdolala až na tretí pokus.Čo všetko sa čakalo a na Banskobystrickej latke nenaplnilo? Účasť úradujúcich majstrov sveta, svetových jednotiek sľubovala veľké výkony. Obaja, či už Lasiskeneová, alebo Baršim sa však trápili. Od začiatku mali problémy s technikou, našťastie ruská výškarka sa zavčas prebudila a BBL v jej 24. ročníku ozdobila výkonom 202 cm a pokusmi na 206. Baršimovi sa budíček nepodaril a 231 cm pri jeho fazóne sa zdá príliš málo. Banská Bystrica tak vošla do histórie a bude natrvalo spájaná s pretrhnutou víťaznou šnúrou Katarčana, ktorá trvala od septembra 2016 až doteraz 17 mesiacov.Rekord mítingu sa pri Lasickeneovej pokusoch na 206 cm zatriasol, pri Baršimovi už nie, no vcelku pochopiteľne, jeho 240 cm z roku 2015 vyčnieva príliš vysoko. Ktovie však, aký by bol scenár, keby prekonal 233 cm, možno by si latku naložil do rekordnej polohy a úplne tak naplnil očakávanie.Limity na HMS v Birminghame 197 a 233 cm lákali, no jedine Lasickeneová, ktorá si s ním hlavu lámať nemusí a ako svetová jednotka ho už splnila, ho s víťazným pokusom 202 cm prekonala. Aj pre Baršima, v tejto sezóne s 238 cm, už nepredstavoval nejakú motiváciu. Ďalší účastníci BBL tieto méty neprekonali, a to bolo možné považovať za ďalší nenaplnený cieľ organizátorov.Slovenská výška divákov roztlieskala len pri nižších výškach a Matúš Bubeník s 220 cm mohol byť z toho sklamaný.skonštatoval.Podľa šéfa mítingu Alfonza Jucka Banská Bystrica nesklamala.Banskú Bystricu skloňovali na celom svete, ani nie tak vďaka výkonom.dodal Alfonz Juck.Na 24. ročník sa bude spomínať okrem magickej diváckej atmosféry najmä vďaka zápletke. Alfonz Juck: