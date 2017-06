Na benefičnom koncerte v Manchestri vystúpia aj The Black Eyed Peas a Robbie Williams

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

NEW YORK 1. júna (WebNoviny.sk) - Na benefičnom koncerte One Love Manchester, ktorý v nedeľu v Manchestri organizuje americká speváčka Ariana Grande, vystúpia okrem doteraz zverejnených mien aj The Black Eyed Peas, Robbie Williams a dievčenská skupina Little Mix.Vo štvrtok to oznámila agentúra Live Nation. Pridajú sa tak k interpretom ako Justin Bieber, Miley Cyrus, Coldplay, Katy Perry, Pharrell Williams alebo Take That, ktorých účasť bola oznámená už dávnejšie.Koncert sa bude konať na štadióne Emirates Old Trafford v Manchestri a bude spomienkou na obete teroristického útoku na minulotýždňovom koncerte spomínanej Grande v tomto meste. Medzi účinkujúcimi na One Love Manchester, z ktorého výťažok poputuje obetiam incidentu a rodinám zosnulých, nebude chýbať ani Ariana. Účastníci jej koncertu, na ktorom prišlo k útoku, sa na sobotňajšom podujatí budú môcť zúčastniť zdarma.