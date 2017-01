Na bezpečnosť počas predsedníctva dohliadalo spolu 4500 vojakov

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 14. januára (TASR) – Pri ochrane verejného poriadku a ochrane objektov počas predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie pomáhala polícii aj armáda. Celkovo Ozbrojené sily SR nasadili počas polročného predsedníctva viac ako 4500 profesionálnych vojakov. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.uviedla Capáková. K ďalším úlohám podľa jej slov patrilo zabezpečenie dispečerov a koordinácia vodičov minivanov a ďalšie činnosti. Do akcie sa zapojili aj vojenskí policajti, ktorí napríklad pomáhali pri ochrane a preprave VIP osôb." dodala Capáková.Ministerstvo obrany malo počas slovenského predsedníctva na starosti organizovanie jedného podujatia na najvyššej úrovni v rámci kategórie A, 11 podujatí kategórie B, tri osobitné aktivity a šesť neformálnych spoločenských príležitostí. Hlavnými prioritami SK PRES pre rezort obrany bola spolupráca Európskej únie so Severoatlantickou alianciou, štátmi Východného partnerstva a západného Balkánu, ako aj podpora implementácie Európskej globálnej stratégie pre zahraničné veci a bezpečnosť (EUGS).dodala Capáková. Význam udalosti podľa jej slov podčiarkla účasť generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Jensa Stoltenberga. Slovensko sa počas tohto neformálneho rokovania stalo členom Zvereneckého fondu Východného partnerstva pre zapojenie týchto štátov do aktivít Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.