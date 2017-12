Na biatlonovom IBU Cupe v Osrblí aj s výraznými osobnosťami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Program IBU Cupu:



sobota 6. januára: 10.00 šprint ženy, 13.00 šprint muži

nedeľa 7. januára: 10.00 šprint ženy, 13.00 šprint muži

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 28. decembra (TASR) - Blízkosť ZOH v Pjongčangu sa prejaví aj na biatlonovom IBU Cupe v Osrblí 6. a 7. januára. Organizátori už skompletizovali účasť a z nej vyplýva, že najväčšou osobnosťou 4. kola seriálu by mohol byť päťnásobný medailista na MS Francúz Simon Fourcade, starší brat najvýraznejšieho biatlonistu súčasnosti Martina.V Osrblí sa počas dvoch dní na IBU Cupe bude prvýkrát bežať a strieľať len šprint. Pri stanovení programu sa rešpektovala hlavne požiadavka účastníkov, aby mohli ešte v národných kvalifikáciách zabojovať o nomináciu na ZOH. Dovedna sa prihlásila dvojstovka mužov a žien, spolu so sprievodom tento počet vystúpi až na 300.povedal Tomáš Fusko, prezident zväzu a člen OV.Ako skonštatoval Tomáš Fusko, počet účastníkov oproti vlaňajšku narástol, s čím súvisia februárové ZOH. Užiť by si mali perfektne upravené trate aj napriek tomu, že počasie momentálne nepraje.IBU Cup v Národnom biatlonovom centre využije aj dvojica slovenských reprezentantov z áčka Martin Otčenáš a Matej Kazár, aby sa v novom roku riadne rozbehla.zdôvodnil účasť Matej Kazár.Zo slovenských biatlonistov si v Osrblí zapretekajú Kazár, Otčenáš, Baloga a Poliaková, Majdišová, V. Machyniaková. Zo známejších mien zo zahraničia okrem Simona Fourcada by sa mali v Osrblí predstaviť Rusi Volkov, Malyško, po šiestich pretekoch momentálne najlepšia žena v seriáli Kaiševová, aj vedúci muž priebežného poradia IBU Cupu Nór Christiansen a jeho krajan Gjesbakk, Rakúšan D. Mesotitsch, či Talianka Sanfilippová.