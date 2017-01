Na boj proti žltačke si Sobrance si vzali terminovaný úver 550.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Sobrance 26. januára (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach schválilo prijatie terminovaného úveru vo výške približne 550.000 eur na financovanie výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami v rámci mimoriadnej situácie, ktorú v meste vyhlásili minulý rok na jeseň v súvislosti so zvýšeným výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA), žltačky. Dôvodom je vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. TASR o tom informoval primátor mesta Pavol Džurina.Čerpanie úveru je terminované najneskôr do konca tohto roka. Po získaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu bude splatený, odplatu za jeho nedočerpanie a predčasné splatenie mesto hradiť nebude. Predpokladaný úrok je 0,95 %.povedal Džurina. Mesto túto úverovú záťaž podľa jeho slov zvládne.Financie v rámci mimoriadnej situácie boli použité na vývoz odpadu technickými službami mesta, ale aj súkromnou firmou, tiež na kosenie trávy, odstránenie buriny a náletových drevín. Pracovníci vyčistili vodomerné šachty a zabezpečili ich uzamykanie. Náklady súviseli tiež s dovozom pitnej vody cisternou a službou pre reguláciu a poriadok pri jej odbere.V rámci mimoriadnej situácie zabezpečovali v meste vytiahnutie a vyčistenie žúmp, odchyt a umiestnenie túlavých psov do karanténnej stanice, ale aj napojenie nových a starých bytových domov na verejnú kanalizáciu a vodovod. Financie boli určené na dezinfekčné a hygienické prostriedky pre školské a predškolské zariadenia či deratizáciu na uliciach Michalovská, Bernolákova, Nová a Gorkého.Sobranský primátor odvolal mimoriadnu situáciu, ktorá trvala na území mesta v súvislosti so zvýšeným výskytom VHA takmer tri mesiace, vlani v polovici decembra.