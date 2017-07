Na bratislavskej Hlavnej stanici chystajú rekonštrukciu podchodu

Hlavná stanica v Bratislave Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 19. júla (TASR) – Na Hlavnej stanici v Bratislave začali prípravné práce na rekonštrukciu tretieho podchodu. Imobilným cestujúcim budú slúžiť nové bezbariérové výťahy. TASR o tom informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martina Pavliková.ŽSR podpísali v závere júna zmluvu na prvú z viacerých menších rekonštrukcií na bratislavskej Hlavnej stanici. Spoločnosť Metri, s. r. o., Bratislava zrekonštruuje bývalý služobný podchod určený pre prepravu batožín a vytvorí prístupy pre imobilných cestujúcich, matky s kočíkmi či cestujúcich s veľkou a ťažkou batožinou na všetky nástupištia v stanici.priblížila Pavliková.Železnice začínajú dnešným dňom realizovať prípravné práce k tejto rekonštrukcii. Preto bude aj dočasne obmedzená prístupová cesta pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou na nástupištia pomocou terajších služobných výťahov. Na nástupištia na tejto stanici sa bude možné dostať len cez úrovňový prechod, čo znamená dlhší čas na realizáciu prístupovej pomoci pred odchodom vlakov a po príchode cestujúcich.spresnila Pavliková.Po príchode na Hlavnú stanicu bude prístupová pomoc (presun z nástupišťa číslo 2 – 5 na nástupište číslo 1) zabezpečená až po odsune súpravy od nástupišťa, to znamená predĺženie času presunu o asi 15 až 20 minút. Časový rozsah týchto prípravných prác ŽSR predpokladajú do konca augusta.priblížila hovorkyňa. Do priestoru batožinového podchodu bude vstavaná samostatná konštrukcia, ktorá oddelí verejný priestor od technickej chodby, do ktorej budú preložené existujúce rozvody vedené v súčasnosti po strope a stenách. Priestory dostanú nové povrchové úpravy. Na 1. až 4. nástupišti budú vymenené štyri existujúce výťahy a na 5. nástupišti bude vybudovaný nový výťah.Po ukončení celkovej rekonštrukcie služobného (výťahového) podchodu, ktorá by sa mala zrealizovať do šiestich mesiacov, sa tak podľa ŽSR vyrieši jeden z najväčších problémov cestujúcich na jednej z najstarších a najvyťaženejších železničných staníc na Slovensku.podotkla Pavliková s tým, že táto rekonštrukcia nesúvisí s nerealizovanou obnovou Hlavnej stanice a predstaničného námestia. Tú mala podľa jej slov zabezpečiť firma Transprojekt.