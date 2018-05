Na bratislavskej výstave predstavuje fotograf D. Veselský svoje múzy

Snímka z vernisáže výstavy Kúsky mojich múz fotografa Dana Veselského v Bratislave 4. mája 2018. Výstavu, ktorá potrvá do 1. júna 2018 si môžu návštevníci pozrieť v Bratislavskej mestskej knižnici v galérii Artotéka na ulici Kapucínska 1. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. mája (TASR) – Fotograf Daniel Veselský nazval svoju prvú bratislavskú výstavu Kúsky mojich múz.povedal pre TASR. Výstava je v galérii Artotéka, potrvá do 31. mája.Čiernobiele veľkoformátové aj menšie fotografie sú autorove umelecké pohľady na vybrané múzy. Okrem vlastnej manželky fotil z rôznych uhlov pohľadu a v rôznych polohách ďalšie ženy. Sú zvečnené spredu, zozadu, nahé, čiastočne zahalené alebo schované, či schválne neostré. Nechýbajú ani portréty.konštatovala jej kurátorka a maliarka Jana Farmanová, ktorá fotografa pozná štvrťstoročie.Aj Veselský sa pred návštevníkmi piatkovej (4.5.) vernisáže priznal, že neodmysliteľnou súčasťou jeho tvorivého naturelu sú ženy. Pretože na každej z nich a v akomkoľvek veku sa dá objaviť minimálne kúsok krásna. On sa tie kúsky snaží nájsť, zachytiť a zobraziť. Popri fotení ho napadajú poetické spojenia. To potvrdzuje vyše 30 niekoľkoveršových aj erotických útvarov, ktoré uvažuje vydať knižne so ženskými múzami.Trenčiansky rodák Daniel Veselský (1966) pôsobil ako fotograf vo viacerých denníkoch, časopisoch a teraz opäť pracuje v Tlačovej agentúre SR. Kúsky mojich múz je jeho šiesta autorská výstava. K tomu treba pripočítať charitatívnu výstavu Tempus fugit, ktorá putuje po svete.zdôvodnil fotograf.