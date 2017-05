Na bratislavskom Hlavnom námestí sa symbolicky oslavuje Deň Európy

Hlavné námestie v Bratislave, ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR)- Dozvedieť sa viac o Európskej únii (EÚ), jednotlivých členských krajinách či rôznych európskych projektoch a programoch, napr. pre študentov, na podporu vedcov či podnikateľského a zamestnaneckého sektora. Ale zároveň aj symbolické narodeniny EÚ a oslava spoločného sviatku Európanov. To je cieľom dnešného podujatia Deň Európy, ktorá sa koná na Hlavnom námestí v Bratislave.uviedol pri príležitosti osláv Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku. Podľa neho tento deň zároveň pripomína, že okrem slovenskej národnej identity, máme aj európsku identitu a európske občianstvo.EÚ podľa neho prinieslo Slovensku nové práva a príležitosti, okrem voľného pohybu aj programy na podporu študentov a vzdelávania, vedcov, miest a obcí, kreatívcov či malých a stredných podnikateľov. Dôležitú úlohu zohráva aj spoločná mena euro a eurofondy. Prínos EÚ vyzdvihuje aj Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku. Je presvedčený, že napriek všetkým súčasným problémom je tento projekt inšpiráciou pre všetky štáty a národy Európy, ktoré chcú žiť v mieri a prosperite.doplnil.A keďže Európa je hlavne o spolupráci, v hlavnom meste sa pri tejto príležitosti koná spoločné podujatie 40 partnerov. Predstavujú sa viaceré európske a slovenské inštitúcie, zástupcovia rôznych európskych programov či Úrad vlády SR, ministerstvá a veľvyslanectvá. Stánok rakúskeho veľvyslanectva napr. ponúka informácie nielen o viedenskej metropole, ale aj jednotlivých rakúskych regiónoch, ako Salzburg či Innsbruck.priblížila pre TASR Erika Rožková z veľvyslanectva. Podotkla, že Slováci majú dobré povedomie o viedenskej metropole.dodala.Svoje zastúpenie spomedzi krajín má napr. aj Česká republika, pre ktorú sú Slováci na druhom mieste v návštevnosti.prezradila Nora Gill, bratislavská riaditeľka Českej centrály cestovného ruchu – CzechTourism."Stálicou" je podľa nej pre slovenských návštevníkov Praha, ale vyhľadávaná je aj Morava, Vysočina, južné Čechy, v neposlednom rade skalné mestá v Českom raji alebo v tzv. Českosaskom Švajčiarsku, kde sa napr. natáčali Letopisy Narnie. Slovákov láka najmä história, kultúra a šport. Obľúbenými sa stávajú cyklochodníky spojené s vinárskou turistikou, letná turistika, beh na bežkách v zime, ale tiež pivné cesty. Lákadlom sú tiež rekonštruované technické pamiatky, kedy sa z nich stávajú rôzne technologické parky či kultúrne centrá. Príkladom sú podľa riaditeľky bývalé železiarne v Ostrave.Spotrebiteľské rady v prípade problémov s obchodníkmi na Slovensku i v zahraničí, poskytuje Európske spotrebiteľské centrum (ESC) v SR, ktoré je súčasťou zahraničnej siete takýchto centier. To rieši mimosúdne okrem iného cezhraničné spotrebiteľské spory, napr. ak majú slovenskí spotrebitelia problém s obchodníkom, ktorý je z iného členského štátu EÚ, prípadne Islandu a Nórska, ktorí sú tiež súčasťou. Poskytuje tiež právne poradenstvo v prípade problémov so slovenskými obchodníkmi. "Najčastejšie problémy vznikajú pri nakupovaní prostredníctvom internetu. Veľmi často máme otázky, ktoré sa týkajú reklamácií. Napríklad ako má byť správne vybavená reklamácia alebo do akej lehoty," vysvetlila právnička ESC v SR Katarína Zalaiová.Súčasťou programu Deň Európy na Hlavnom námestí sú tiež vedomostné kvízy, súťaže a hudobné vystúpenia.