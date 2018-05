Na Bratislavskom hrade začína Slovak Food Festival s témou food waste

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. mája (TASR) - Plytvanie potravinami - food waste je nosnou témou Slovak Food Festivalu, ktorý vo štvrtok na Bratislavskom hrade otvorí už tradičný večer vína. Aj tento rok môžu gurmáni ochutnať širokú ponuku vín domácich i zahraničných výrobcov i malé chuťovky. K tomu im zahrá živá muzika v podaní kapely The Backstep.V hlavnom programe 9. ročníka festivalu s podtitulomfiguruje aj známy šéfkuchár a aktívny bojovník proti food wastu Jaroslav Ertl. Návštevníkom prezradí užitočné tipy, ako spracovávať zvyšky potravín z chladničky, špajze či záhrady. Bude pripravovať napríklad raw cuketové špagety s použitím zeleniny z radu Perfectly Imperfect. Variť teda bude zo zvyškov potravín a neštandardnej zeleniny a ovocia, ktoré sú síce na pohľad nedokonalé, no kvalitné, chutné a výživné. Šéfkuchár Vojto Artz zasa prezradí, ktoré ovocie je najväčšie na svete a ktoré najviac zapáchajúce.upozorňujú organizátori najväčšieho pikniku v meste, počas ktorého budú prebiehať otvorené diskusie s ekoblogermi či propagátormi zero waste životného štýlu.Návštevníci festivalu v hradných záhradách budú môcť spoznať aplikáciu Hungry Slovak, ktorá bojuje proti plytvaniu jedlom v slovenských reštauráciách a šetrí tak nielen planétu, ale aj naše peňaženky. Prevádzky cez aplikáciu ponúkajú nepredané jedlá a potraviny za maximálne 50% z predajnej ceny, teda aj menej ako za polovicu. Zákazník si po jedlo môže prísť s vlastnými dózami a tak podporiť myšlienku bezodpadového hospodárenia.Ambíciou podujatia je tiež umlčať zlé jazyky, ktoré tvrdia, že dobré bryndzové halušky sa nedajú nájsť v Bratislave. Pochybovačov môžu presvedčiť svojimi výtvormi majstri sveta vo varení bryndzových halušiek, ktorí budú predvádzať svoje gastronomické umenie v slovenských ľudových krojoch.avizujú organizátori festivalu, ktorý kulinárskym nadšencom dopraje tiež umenie, krásu a lahodnosť čokolády či chrumkavý, voňavý trdelník pečený na drevenom uhlí.Podujatie predstaví rôzne druhy zahraničnej, ale aj poctivú domácu kuchyňu s výberom kvalitného mäsa od starého mäsiara alebo zaujímavé gastronomické kúsky ako napríklad langoš burger. Prezentovať sa tiež budú riady a kuchynské vybavenie najvyššej kvality, napríklad riad s keramickým povrchom, ktorý je aktuálnou jednotkou na trhu. Pozvanie na oslavu jedla prisľúbil aj 15-minútový kuchár Gabo Kocák, s ktorým si účastníci budú môcť vyskúšať chutné, ale pritom jednoduché recepty. Predstaví sa tiež prvá a jediná poutineria na Slovensku, ktorá ponúka kanadské národné jedlo - domáce hranolky so špeciálnym čerstvým pareným syrom a omáčkou gravy z morčacieho mäsa, zeleniny a byliniek.Slovak Food Festival potrvá do nedele 27. mája.