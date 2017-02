Na bratislavskom letisku pribudnú tieto dve nové linky

V príletovej hale Letiska BTS v Bratislave 3. novembra 2016 veľvyslanec štátu Izrael Zvi Vapni a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Ivan Trhlík spolu privítali prvých cestujúcich z Izraela, ktorí prileteli leteckou spoločnosťou Ryanair. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. februára (TASR) - Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave pribudnú na prelome októbra a novembra tohto roka dve nové letecké spojenia. Nové pravidelné obojsmerné linky spustí letecká spoločnosť Ryanair do Bologne v Taliansku a Solúna v Grécku. Obe s frekvenciou dvakrát týždenne. Nové letecké trasy, ako informovali dnes v Bratislave predstavitelia spoločnosti, otvoria počas zimného letového poriadku, ktorý vstúpi do platnosti koncom októbra a potrvá do konca marca.Solún (Thessaloniki) sa tak stane tretím mestom v Grécku, kam bude Ryanair pravidelne lietať z Bratislavy, keďže v súčasnosti už prevádzkuje linku do hlavného mesta Atény a spiatočne, rovnako dva razy v týždni, a linku na ostrov Korfu, ktorá je v prevádzke počas letnej dovolenkovej sezóny každý piatok.Bologna je piatou talianskou destináciou z Bratislavy popri celoročných linkách do Milána a Ríma a sezónnych letných linkách do Alghera na Sardínii a Trapani na Sicílii.Letecká spoločnosť ponúkne v zime 2017/2018 z bratislavského letiska spolu 17 destinácií a 57 letov týždenne, čo je nárast o šesť letov týždenne a dve destinácie v porovnaní so súčasným zimným letovým poriadkom.