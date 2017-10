Na bratislavskom nábreží vznikla Zóna tolerancie

Na promenáde sa musia všetci cítiť bezpečne

BRATISLAVA 3. októbra 2017 (WBN/PR) - Spoločnosť J&T REAL ESTATE reaguje kampaňou na veľký počet kolízií medzi chodcami a cyklistami s cieľom zvýšiť bezpečnosť pohybu všetkých užívateľov promenády.Touto fázou si európske veľkomestá prešli už pred rokmi. Rozmachom cyklistickej dopravy začali zrazu vznikať kolízie s chodcami. Reakciou boli kampane na viac ohľaduplnosti medzi oboma skupinami „užívateľov chodníkov i promenád“, ktoré mali pozitívny ohlas a veľmi pomohli. Bratislava sa dnes nachádza presne v tomto bode. Menšie či väčšie kolízie medzi cyklistami a chodcami sú najmä na dunajskej promenáde bežné, ich počet narastá predovšetkým v letných mesiacoch a cez víkendy, kedy je pohyb ľudí najväčší. Nejde pritom iba o ľahké kolízie, niektoré končia aj privolaním záchranky.Najzložitejšia je situácia v priestore River Parku, pričom najväčším rizikom je ustrážiť malé deti, aby nevbiehali do priestoru určeného cyklistom. Preto sa developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE rozhodla motivovať všetkých užívateľov promenády – chodcov aj cyklistov – pred River Parkom k vzájomnej ohľaduplnosti vytvorením Zóny tolerancie.Zónu tolerancie označujú priamo na nábreží výrazné značky a plagáty, ktoré vyzývajú cyklistov aj chodcov, aby na seba navzájom brali väčší ohľad. Počas nasledujúcich dní bude na promenáde prebiehať aj aktívna kampaň, ktorá upozorní cyklistov, aby znížili rýchlosť, a poďakuje sa im za korektné správanie. Chodci si zase na nábreží nájdu príbeh o tom, ako na nábreží rešpektovať cyklistov a dávať pozor na deti, aby nevbehli pod kolesá bicykla.„Chceli by sme, aby sa na dunajskom nábreží cítili bezpečne všetci návštevníci. Dúfame, že vytvorením Zóny tolerancie na časti nábrežia dokážeme ľudí upozorniť na to, aby boli k sebe vzájomne tolerantní a rešpektovali sa. To v praxi znamená, že cyklisti by mali spomaliť a brať ohľad na chodcov, a chodci by si zase mali viac všímať cyklistov, ktorí jazdia po nábreží,“ hovorí výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE Pavel Pelikán.Dunajské nábrežie je dnes spoločným priestorom, v ktorom sa denne pohybujú stovky cyklistov a chodcov. Spoločné využívanie chodníkov cyklistami a chodcami je už dnes samozrejmosťou aj v krajinách vyspelej Európy. Podobne ako Bratislava, aj európske mestá si museli prejsť fázou, kedy aktívne znižovali počet kolízií medzi chodcami a cyklistami. Súčasťou boli aj osvetové kampane, vyzývajúce na podporu vzájomnej tolerancie. Napríklad v nemeckom Regensburgu spustila radnica pri zavádzaní zmiešaných zón pre cyklistov a chodcov kampaň „ Respekt bewegt “, v ktorej upozorňovala cyklistov na prednosť chodcov a zapájala obe skupiny do vzájomného dialógu.Viedeň zasa používa automatické zariadenia na zisťovanie počtu cyklistov a riadenie dopravných tokov. Navyše, do budúcnosti plánuje oddeliť rekreačných cyklistov a chodcov od zón, v ktorých cyklisti môžu jazdiť rýchlo. V stratégii rozvoja dopravy do roku 2025 počíta s výstavbou tzv. cyklodiaľnic, ktoré majú centrum Viedne prepojiť s okrajovými štvrťami a neskôr aj s okolitými obcami a spolkovými krajinami.Po bežnom chodníku môžu cyklisti legálne jazdiť iba vtedy, ak je tam značka. Faktom ale je, že pri nedostatku cyklochodníkov nemajú bratislavskí cyklisti častokrát na výber.Najjednoznačnejšia z hľadiska používania je značka C8, ktorá označuje cestičku alebo pruh pre cyklistov (môžu ho použiť aj ľudia na kolieskových korčuliach), pričom iným účastníkom cestnej premávky je používanie tejto cestičky zakázané. Ak je na chodníku osadená značka C13 (chodec a cyklista vedľa seba), táto presne vymedzuje, po ktorej strane chodníka sa môžu pohybovať chodci a po ktorej cyklisti. Značka C12 zase označuje priestor „zmiešaného pohybu“, v ktorom majú chodci a cyklisti rovnocenné postavenie, pričom ale platí, že cyklisti by mali spomaliť tak, aby žiadnym spôsobom chodcov neohrozili.Dopravné predpisy a teória síce situáciu riešia jednoznačne, ale v praxi to také jednoduché nie je. Ak sa však cyklisti aj chodci budú riadiť v prvom rade pravidlom o vzájomnej tolerancii a dokážu byť opatrní, je to najlepší predpoklad pre bezproblémové používanie dunajského nábrežia aj chodníkov v meste.Spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., založená v roku 1996, patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov naprieč všetkými segmentmi realitného trhu si zároveň vybudovala pevnú pozíciu v konkurencii najvýznamnejších developerov v strednej Európe. Portfólio aktivít J&T REAL ESTATE, a. s., zahŕňa realizáciu kancelárskych, rezidenčných, hotelových, ale aj priemyselných projektov. Medzi významné skúsenosti patria tiež zákazky v oblasti rozvoja cestovného ruchu vrátane výstavby lyžiarskych areálov. Svoje pole pôsobnosti rozvíja J&T REAL ESTATE, a. s., aj na východoeurópskych realitných trhoch, a to najmä v Ruskej federácii. Pobočky spoločnosti sú aktívne v Bratislave, Prahe a v Moskve.River Park (Bratislava), Panorama City (Bratislava), Zuckermandel (Bratislava), Kadashevskaya Naberezhnaya (Moskva), Rezidencie Karloveské Rameno (Bratislava), Zelené Terasy Devín (Bratislava), Rezidencie Jeseniova (Praha), Rezidencie Kampa (Praha), Westend Square (Bratislava), Westend Gate (Bratislava), Prosek Point (Praha), Grandhotel Kempinski High Tatras (Štrbské pleso), Kempinski Grand Hotel River Park (Bratislava), Hotel Baltchug Kempinski Moscow (Moskva), Logistický park PSA Peugeot Citroën (Trnava), Logistický park Volkswagen DNV (Bratislava).