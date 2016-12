Na bratislavskú silvestrovskú oslavu i z nej sa možno odviezť MHD

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 31. decembra (TASR) - Linky bratislavskej MHD dnes jazdia podľa cestovných poriadkov platných pre voľné dni. Na silvestrovské oslavy v centre mesta je preto možné dopraviť sa dennými linkami premávajúcimi približne do 23.00 h.Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe pripomína, že od 23.30 h bude posilnená premávka vybraných autobusových a trolejbusových liniek nočnej dopravy s predĺžením prevádzky až do 06.30 h nasledujúceho dňa (1.1.).Nočné linky budú premávať v 30-minútových intervaloch, linky N93 a N95 medzi Hlavnou stanicou a Petržalkou budú do 02.00 h jazdiť každých 15 minút, neskôr budú premávať v polhodinovom intervale.Okrem bežných nočných liniek budú počas noci mimoriadne premávať aj električkové linky - N5 (Rača-Dúbravka), N8 (Ružinov-centrum) a N10 (Vozovňa Jurajov dvor-centrum). Nočné električky budú premávať v 30-minútových intervaloch.